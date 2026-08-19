Blue Book 2027. Absolvenții din Iași pot primi 1.538 euro pe lună

* absolvenții universităților din Iași pot candida până pe 4 septembrie pentru Blue Book, programul de stagii plătite al Comisiei Europene * următoarea sesiune începe la 1 martie 2027, durează cinci luni și vine cu o indemnizație de aproximativ 1.538 de euro pe lună

Pentru absolvenții din cel mai mare centru universitar al Moldovei, piața muncii nu se termină la granița Iașului și nici la București. Una dintre oportunitățile deschise în această perioadă vine chiar de la Comisia Europeană.

Programul Blue Book oferă stagii plătite de cinci luni în serviciile Comisiei, agenții executive, organisme europene, cabinetele comisarilor și Serviciul European de Acțiune Externă. Următoarea sesiune se desfășoară între 1 martie și 31 iulie 2027, iar candidaturile pot fi depuse până pe 4 septembrie 2026, ora 10.00, ora Bruxelles-ului.

Stagiarii intră efectiv în mecanismul administrației europene, participă la activitatea structurilor în care sunt repartizați și văd din interior cum sunt pregătite și aplicate politicile UE. Indemnizația este de aproximativ 1.538 de euro pe lună.

De la universitățile din Iași, direct spre instituțiile UE

Blue Book poate fi interesant pentru absolvenți dintr-o plajă largă de specializări existente și la universitățile ieșene: economie, drept, administrație, comunicare, limbi străine, informatică, inginerie, științe sociale sau alte domenii. Pentru stagiul administrativ destinat absolvenților universitari este necesară o diplomă pentru studii de minimum trei ani. Diploma trebuie să fie deja obținută la momentul candidaturii. Există și un filtru lingvistic important. Cetățenii UE trebuie să cunoască foarte bine două limbi oficiale ale Uniunii. Prima trebuie să fie engleza, franceza sau germana, la nivel C1/C2, iar pentru cea de-a doua este necesar cel puțin nivelul B2. Româna este limbă oficială a UE și poate conta ca a doua limbă în condițiile stabilite de program.

Aproximativ 1.000 de stagiari la fiecare sesiune

Comisia Europeană nu stabilește o limită maximă de vârstă, astfel încât pot candida și persoane care au terminat facultatea cu mai mulți ani în urmă. Există însă o restricție pentru cei care au trecut deja prin instituțiile europene: o experiență anterioară mai mare de 42 de zile calendaristice într-o instituție, agenție sau structură UE dintre cele prevăzute de regulament poate elimina candidatul. Comisia organizează două sesiuni Blue Book pe an, iar la fiecare sunt selectați aproximativ 1.000 de stagiari. După verificarea eligibilității și preselecție, candidații admiși intră în Virtual Blue Book, baza din care serviciile europene își aleg viitorii stagiari.

Clara DIMA