BNR face față tot mai greu... cursei electorale

„Este o datorie de onoare şi credinţă faţă de ţara noastră”, așa și-a încheiat mesajul Nicolae Ciucă în care a anunțat atât rămânerea în guvern, cât și „ruperea” coaliției PSD-PNL. „Coaliţia noastră de guvernare cu PSD se opreşte aici, dar rămânem în Executiv doar pentru a împiedica escaladarea completă a abuzurilor”, a afirmat președintele PNL.

USR a ridicat miza jocului și a anunțat o moțiune de cenzură. Un vot pozitiv în Parlament ar arunca în aer „stabilitatea” invocată de PSD și PNL, și ar putea pune presiune pe cursul leu/euro, principalul instrument utilizat de BNR în lupta cu inflație, dar și pe costurile la care se împrumută România, din piețele locală și externe. Deficitul bugetar și dobânzile la sumele atrase necesită anul acesta o finanțare de circa 200 miliarde lei.

Răspunsul pieței valutare, care este monitorizată cu atenție de BNR, a indicat o ușoară creștere a cotațiilor, iar cursul euro s-a apreciat marginal de la 4,9770 la 4,9771 lei.

Banca centrală are la dispoziție o rezervă de circa 66 miliarde euro, la care se adaugă și posibilitatea utilizării unei linii de finanțare din partea BCE de 4 miliarde euro.

BNR se confruntă însă cu o altă problemă, cantitatea uriașă de lei „liberă”, circa 40 miliarde lei, care nu își găsește drumul spre creditarea economiei și populației.

În aceste condiții, nivelul tranzacțiilor din piața monetară este modest, iar modificările pe care le au indicii ROBOR sunt de mică amploare (±0,01 puncte procentuale). Marți, indicele la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a stagnat la 5,55%. Cel la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a consolidat la 5,59% iar cel la 12 luni la 5,64%.

După ce moneda americană a atins maxime ale ultimelor șapte săptămâni față de principalele valute, marcările de profit au apreciat euro la 1,0972 – 1,0998 dolari, chiar dacă există riscul inflamării conflictului din Orientul Mijlociu. Media dolarului american a scăzut de la 4,5425 la 4,5290 lei.

Perspectiva continuării ciclului de relaxare monetară declanșat de Banca Angliei, are ca efect deprecierea lirei sterline, iar media a scăzut la 5,9304 lei. În schimb, cursul francului elvețian s-a apreciat marginal la 5,2985 lei.

După ce a atins luni maximul istoric de 387,6905 lei, prețul gramului de aur a scăzut la 384,59 lei, efect al deprecierii monedei americane și a metalului galben la 2.628,10 – 2.649,30 dolari/uncie.

În regiune, media monedei maghiare s-a întărit la 401,10 forinți/euro iar a celei poloneze s-a depreciat marginal la 4,3203 zloți/euro.

În ciuda deprecierii monedei americane, bitcoin s-a retras marți la 62.030 – 62.787 dolari iar ethereum la 2.414 – 2.446 dolari. Analiză transmisă de Agenția Domus M&D