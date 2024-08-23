Boli grave, uneori fatale, îi pândesc pe cei care se scaldă în iazuri și lacuri

* „Există riscul de a face boli cu un răsunet grav, cum este leptospiroza, care poate fi luată dintr-o astfel de apă. Vorbim despre o boală bacteriană, cu o afectare multiorganică. Aceasta poate avea chiar risc vital, prognostic grav. Trebuie să ne bucurăm de vară, dar să ne scăldăm doar în zone care sunt controlate din puncte de vedere medical”, spun medicii infecționiști

Temperaturile crescute, înregistrate în această perioadă a anului, îi fac pe foarte mulți ieșeni să caute metode prin care să se răcorească. Astfel, există persoane care aleg să facă baie în iazuri și lacuri, chiar dacă apele acestora nu sunt controlate. Medicii ieșeni vorbesc despre pericolele care îi pândesc pe acești oameni și au menționat chiar și boli grave, care pot fi fatale. De cele mai multe ori, persoanele care locuiesc în mediul rural aleg să își petreacă timpul liber în astfel de locații. „Dacă apa de piscină este tratată cu o serie de substanțe chimice, să scadă potențialii agenți infecțioși, când vorbim de lacuri și iazuri lucrurile stau puțin diferit. Acolo nu are nimegi grijă de aceste lucruri și există o serie de agenți infecțioși, chiar prin vietățile care trăiesc în mod normal la nivelul unei astfel de ape. Astfel, categoric există anumite riscuri. Există riscul de a face boli cu un răsunet grav, cum este leptospiroza, care poate fi luată dintr-o astfel de apă. Vorbim despre o boală bacteriană, cu o afectare multiorganică. Aceasta poate avea chiar risc vital, prognostic grav. Trebuie să ne bucurăm de vară, dar să ne scăldăm doar în zone care sunt controlate din puncte de vedere medical”, a declarat prof. univ. dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist.

Cât de periculoasă este leptopsiroza?

Conform cadrelor medicale, leptospiroza este o boală infecțioasă extrem de periculoasă, care se poate transmite de la animale la om și care poate fi fatală. „Este o boală infecţioasă acută, transmisă de la animale la om, ce poate fi fatală. Spitalizarea este obligatorie. Receptivitatea este generală dar bărbaţii sunt mai frecvent afectaţi, iar incidenţa este în creştere. Cele mai multe cazuri sunt recreaţionale - datorate înotului sau mersului desculţ în ape poluate cu leptospire, sporturilor nautice, călătoriilor în ţări tropicale. Nu e de neglijat nici contactul cu animalele de casă. Boala rămâne cu un pronunţat caracter profesional, la cei ce lucrează cu animale sau în mediu mlăştinos. De menționat este că vârfurile se înregistrează în perioada vară-toamnă. Omul bolnav poate transmite boala prin urină. Transmiterea la om se face cel mai frecvent prin contactul pielii lezate sau a mucoaselor intacte cu solul sau apa contaminată cu urina animalelor bolnave sau infectate. Altă cale de transmitere este cea digestivă prin ingestie de alimente sau apă contaminate. Debutul este brusc - pseudogripal - cu frison, febră, cefalee, mialgii - după o perioadă de incubaţie de 2-20 de zile”, a precizat dr. Tudor Ciuhodaru. Cristian ANDREI