Bolile de inimă ucid tot mai mulți ieșeni

* mortalitatea din județul Iași arată un adevăr greu de ocolit: bolile aparatului circulator rămân principala cauză de deces, înaintea cancerelor și a bolilor respiratorii * în statisticile oficiale, categoria cardiovasculară domină constant structura deceselor, iar în anii de criză semnalele se amplifică

Iașul este un centru medical regional, cu spitale universitare, specialiști și adresabilitate mare, însă tabloul de ansamblu al mortalității nu iartă: cele mai multe vieți se pierd din cauze care țin de inimă și vase. În doar un an, în județ Iași au fost înregistrate 9.987 de decese, iar cea mai mare parte a acestora a fost atribuită bolilor aparatului circulator. În aceeași structură oficială, bolile cardiovasculare au însumat 4.771 de decese, depășind la mare distanță următoarele grupe: tumorile (cancerele), cu 1.880 de decese, și bolile aparatului respirator, cu 1.223 de decese.

Dincolo de primele poziții, statistica descrie și restul presiunilor asupra sănătății publice: bolile digestive (571 de decese), cauzele externe – accidente, leziuni, otrăviri (386), bolile infecțioase și parazitare (302) și bolile endocrine/metabolice (171), unde diabetul apare ca factor important. Există și un număr de decese încadrate la cauze neprecizate, ceea ce arată că, uneori, diagnosticul final rămâne incomplet sau întârziat.

Bolile cardiovasculare sunt, în mare măsură, influențate de factori care pot fi controlați: hipertensiune, fumat, colesterol crescut, obezitate, sedentarism, diabet, stres cronic. În analizele de sănătate publică, bolile cardiovasculare sunt descrise ca principal motor al mortalității și ca zonă în care prevenția, depistarea timpurie și continuitatea tratamentelor pot salva cele mai multe vieți, într-un interval relativ scurt.

Pentru Iași, mesajul statisticilor nu e doar medical, ci și social. Un județ mare, cu periurban în expansiune și cu rural semnificativ, înseamnă diferențe de acces la medicină de familie, la investigații, la tratament ținut sub control. În anii în care sistemul e împins la limită, efectul se vede în mortalitate: controale amânate, prezentări tardive, complicații care cresc „în tăcere”. Iar când, în final, cifrele sunt puse cap la cap, bolile de inimă rămân, încă o dată, prima cauză care taie din speranța de viață a comunității.

Clara DIMA