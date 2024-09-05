„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
FOTO -- Un vlăstar din Teiul lui Mihai Eminescu a fost plantat la Chișinău
GRAV! Austeritatea alungă medicii și goleşte spitalele
Strada Lăpușneanu explodează în cultură. Iașul devine scenă vie la ediția a VII-a a festivalului
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Bombă găsită într-un morman de sfeclă de zahăr, la Roman

Bombă găsită într-un morman de sfeclă de zahăr, la Roman

Bombă găsită într-un morman de sfeclă de zahăr, la Roman

Angajatul unei societăţi comerciale din Roman a găsit o bombă în sfecla de zahăr adusă pentru procesare şi a sunat la 112, a informat, joi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.

La faţa locului a sosit echipa pirotehnică şi a ridicat bomba de aruncător de calibru 82 milimetri.

"Echipa pirotehnică a verificat zona unde a fost descoperită muniţia şi nu a mai descoperit alte elemente", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Irina Popa.

Muniţia găsită provine din Al Doilea Război Mondial şi a fost depozitată de către pirotehnişti în condiţii de siguranţă, pentru a fi distrusă ulterior.

Descoperirea bombelor pe linia tehnologică a societăţii din Roman nu este un fapt neobişnuit. În fiecare toamnă, după ce sfecla recoltată din regiunea de nord-est este adusă pentru procesare la Roman, angajaţii societăţii găsesc, cu ajutorul unor aparate speciale, muniţie rămasă neexplodată, în special din Al Doilea Război Mondial. 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe