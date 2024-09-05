Bombă găsită într-un morman de sfeclă de zahăr, la Roman

Angajatul unei societăţi comerciale din Roman a găsit o bombă în sfecla de zahăr adusă pentru procesare şi a sunat la 112, a informat, joi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.

La faţa locului a sosit echipa pirotehnică şi a ridicat bomba de aruncător de calibru 82 milimetri.

"Echipa pirotehnică a verificat zona unde a fost descoperită muniţia şi nu a mai descoperit alte elemente", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Irina Popa.

Muniţia găsită provine din Al Doilea Război Mondial şi a fost depozitată de către pirotehnişti în condiţii de siguranţă, pentru a fi distrusă ulterior.

Descoperirea bombelor pe linia tehnologică a societăţii din Roman nu este un fapt neobişnuit. În fiecare toamnă, după ce sfecla recoltată din regiunea de nord-est este adusă pentru procesare la Roman, angajaţii societăţii găsesc, cu ajutorul unor aparate speciale, muniţie rămasă neexplodată, în special din Al Doilea Război Mondial.