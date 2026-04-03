Boom electric la Iași! Revoluția „verde” explodează în plină criză

* în doar trei luni, ieșenii au bifat deja 42% din totalul înmatriculărilor de electrice din întreg anul trecut * dacă în 2025 mașinile electrice abia atingeau un timid 1,81% din total, începutul lui 2026 vine ca un tsunami: 23,2%! * anul trecut, Iașul înregistra un total de 25.059 autoturisme înmatriculate, cu o medie lunară de 2.088 unități * în 2026, însă, ritmul a încetinit brusc la doar 1.180 de înmatriculări

Iașul trăiește una dintre cele mai spectaculoase transformări din ultimele decenii. Într-un context economic tensionat, cu prețuri în creștere și incertitudine la fiecare pas, ieșenii fac o mutare care zguduie din temelii piața auto: aproape o treime dintre mașinile noi înmatriculate în primele trei luni din 2026 sunt electrice - 190!

Da, ai citit bine. Aproape 1 din 3 mașini noi intrate în circulație la Iași nu mai are motor clasic. Este un salt uriaș, aproape incredibil, care marchează o schimbare de paradigmă – nu doar o simplă tendință.

Explozia este confirmată și de cifrele reci: înmatriculările de autoturisme electrice au crescut cu aproximativ 60% față de aceeași perioadă a anului trecut. Și mai șocant este faptul că, în doar trei luni, ieșenii au bifat deja 42% din totalul înmatriculărilor de electrice din întreg anul 2025. Practic, ritmul actual ar putea pulveriza orice record anterior.

Dacă în 2025 mașinile electrice abia atingeau un timid 1,81% din total, începutul lui 2026 vine ca un tsunami: 23,2%! Și totuși, paradoxul este uriaș: această „febră electrică” apare într-un moment în care România se confruntă cu dificultăți economice tot mai evidente. Mașinile electrice rămân scumpe, infrastructura de încărcare este încă departe de a fi suficientă, iar incertitudinile persistă. Și cu toate acestea, ieșenii accelerează spre viitor.

Ce se întâmplă, de fapt? O schimbare profundă de mentalitate. Oamenii încep să privească dincolo de costul inițial și să vadă beneficiile pe termen lung: costuri mai mici de întreținere, independență energetică, dar și un statut social tot mai asociat cu mobilitatea „verde”.

În același timp, piața second-hand continuă să țină în viață „vechea gardă”. Nu mai puțin de 2.874 de autoturisme rulate au fost înmatriculate de la începutul anului – un nivel peste media obișnuită. Este semnul clar că, deși electricele câștigă teren, realitatea economică împinge încă mulți ieșeni către variantele mai ieftine.

Dar poate cel mai îngrijorător semnal vine dintr-o altă direcție: prăbușirea înmatriculărilor de autoturisme noi, în scădere cu 25% față de primul trimestru din 2025. Asta înseamnă că reînnoirea reală a parcului auto bate pasul pe loc, în condițiile în care mașinile vechi – multe de peste 16 ani – domină în continuare șoselele.

Privind în ansamblu, contrastul este izbitor. În 2025, Iașul înregistra 25.059 de autoturisme înmatriculate, cu o medie lunară de 2.088 unități. În 2026, însă, ritmul încetinește brusc la doar 1.180 de înmatriculări pe lună. Mai puține mașini, dar mult mai multe electrice.

Este, fără îndoială, începutul unei revoluții. Una care nu vine cu zgomot de motoare, ci cu liniștea aproape ireală a propulsiei electrice. Iașul nu doar că ține pasul cu schimbarea, ci pare, pentru prima dată, că o conduce! Daniel BACIU