Bridge Delivery, un festival care va electriza Iașul

În perioada 20-22 septembrie, Iașul devine scena celui mai captivant festival urban al anului – Bridge Delivery. Acest eveniment își propune să apropie oamenii prin artă, muzică și activități interactive, transformând orașul într-un adevărat laborator al creativității. Cu un program vast de activități și concerte, festivalul promite să fie un adevărat antidot împotriva înstrăinării urbane, oferind o nouă dimensiune spațiului public.

Inaugurarea Marii Galerii de Artă Urbană, un magnet cultural

Anul acesta, Bridge Delivery vine cu o noutate spectaculoasă: inaugurarea celei mai mari Galerii de Artă Urbană din zona Moldovei. Pasajul „Octav Băncilă” din Iași va fi transformat într-o pânză vie, pe care zeci de artiști muraliști vor picta opere ce vor redefini percepția asupra spațiului urban. Artiști de renume, precum Pisica Pătrată, Pulsar, Yulia Abramova și mulți alții din țară și din străinătate, vor aduce la viață zidurile pasajului cu creații vibrante, pline de simbolism și culoare.

Timp de trei zile, zona din jurul Fabricii de Țigarete și Parcul „Octav Băncilă” va fi centrul distracției și al inovației. De la ateliere de creație și expoziții, până la demonstrații de skate, robotică și chimie, festivalul oferă zeci de activități gratuite pentru publicul larg. Pentru tinerii din generația Z, organizatorii au pregătit o serie de evenimente care să le satisfacă nevoile și interesele, aducând orașul mai aproape de ei.

În plus, trupele locale și internaționale vor urca pe scenă, oferind un mix eclectic de muzică. Printre cele mai așteptate nume se numără Norzeatic & Qinta Spartă, TEIU, Balkan Taksim, SHE, Jazzify, și Trupă & Suflet. Tinerii artiști din Iași, precum Attica Mars și DJ-ii locali, vor aduce un vibe proaspăt în mijlocul mulțimii, menținând atmosfera vibrantă pe tot parcursul festivalului.

Un festival anti-depărtare ce apropie orașul de oameni

Cu o tematică anti-depărtare, Bridge Delivery pune accent pe importanța conectării oamenilor prin intermediul artei și culturii. Evenimentul nu doar că propune soluții de regenerare urbană, dar și reafirmă faptul că spațiile publice sunt ale oamenilor, locuri în care creativitatea și expresia liberă pot să înflorească.

În plus, artiști din Italia și Ucraina, aflați în rezidență artistică la Iași, vor aduce contribuții valoroase prin lucrări murale și performance-uri de dans, adăugând o notă internațională și profundă evenimentului.

Bridge Delivery 2024 este mai mult decât un festival – este o invitație deschisă pentru toți cei care doresc să exploreze orașul dintr-o perspectivă nouă. Cu o multitudine de activități captivante, artă urbană spectaculoasă și concerte electrizante, Iașul va pulsa sub energia creativă a participanților. Fie că ești localnic sau vizitator, nu rata această ocazie de a trăi experiența unui festival unic, care reînvie spiritul urban și îl aduce mai aproape de oameni

Maura ANGHEL