Bucatele tradiționale, ecologice, montane și artizanale invadează Copoul!

Parcul Expoziției din Iași se transformă, în acest sfârșit de săptămână, într-un adevărat paradis al gusturilor autentice, al aromelor de altădată și al produselor care păstrează vie tradiția satului românesc. În perioada 19 - 21 iunie 2026, ieșenii sunt invitați la cea de-a doua ediție din acest an a Târgului Producătorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - „Iașul în bucate tradiționale, ecologice, montane și artizanale”, un eveniment care promite să aducă în centrul orașului cele mai apreciate produse locale și regionale.

Pentru trei zile, aleile Parcului Expoziției vor deveni locul de întâlnire al meșteșugarilor, fermierilor și producătorilor care duc mai departe rețete, meșteșuguri și tradiții transmise din generație în generație. Vizitatorii vor putea descoperi o ofertă impresionantă de produse tradiționale, preparate ecologice, delicatese montane și creații artizanale realizate cu migală și pasiune de producători din întreaga regiune de nord-est a țării.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Iași, Academia Română - Filiala Iași, Direcția pentru Agricultură Județeană Iași și Asociația Rural Development Research Platform, instituții care își propun să promoveze producătorii locali și să încurajeze consumul de produse autentice românești.

Dincolo de simpla componentă comercială, târgul se dorește o adevărată sărbătoare a patrimoniului gastronomic și cultural al Moldovei. Cei care vor trece pragul evenimentului vor avea ocazia nu doar să cumpere produse, ci și să afle poveștile din spatele lor. Producătorii vor organiza sesiuni de informare despre metodele de producție, caracteristicile produselor și avantajele alimentelor tradiționale și ecologice, oferind publicului o incursiune în universul agriculturii autentice.

Unul dintre punctele de atracție ale manifestării îl vor reprezenta degustările gratuite, unde vizitatorii vor putea testa gustul produselor realizate după rețete consacrate, multe dintre ele păstrate de zeci sau chiar sute de ani. De la preparate tradiționale și produse apicole până la delicii montane și specialități artizanale, oferta promite să satisfacă toate gusturile.

Organizatorii estimează o participare numeroasă, în condițiile în care prima ediție din acest an s-a bucurat de un interes ridicat din partea publicului. Târgul reprezintă o oportunitate importantă pentru producătorii locali de a-și promova produsele și de a intra în contact direct cu consumatorii, într-o perioadă în care produsele autentice și sustenabile sunt tot mai căutate.

Astfel, timp de trei zile, Parcul Expoziției devine capitala tradițiilor culinare și a produselor autentice din Moldova, într-un eveniment care îmbină gustul, cultura și respectul pentru munca producătorilor locali. Carmen DEACONU