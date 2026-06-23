Bugetele firmelor Primăriei au trecut, dar fără „superbonusurile” contestate de consilieri

* salarii de până la 800.000 de lei pe an, blocate la Iași * CL a limitat veniturile directorilor din firmele municipalității

După două tentative eșuate, Consiliul Local Iași a aprobat bugetele pe 2026 ale celor mai importante societăți aflate în subordinea Primăriei, însă numai după limitarea semnificativă a indemnizațiilor și bonusurilor conducerii acestora.

Controversele au vizat în special nivelul remunerațiilor directorilor și membrilor consiliilor de administrație de la societățile municipale. O parte dintre consilierii locali au criticat intenția conducerilor de a beneficia de componenta variabilă maximă permisă de lege, argumentând că aceste companii funcționează în mare măsură în regim de monopol și sunt puternic susținute financiar din bugetul local.

Înaintea ședinței, consiliera locală Cosette Chichirău a prezentat o situație a veniturilor propuse pentru directorii companiilor municipale, susținând că, în unele cazuri, remunerațiile totale ar fi putut ajunge la peste 720.000 de lei anual prin cumularea salariului fix cu bonusurile de performanță. În cele din urmă, bugetele pentru Salubris, Compania de Transport Public Iași, EcoPiața, Servicii Publice Iași, Citadin și Termo-Service au fost aprobate în unanimitate de consilierii prezenți.

Singura excepție a fost Tehnopolis, al cărei proiect de buget a fost retras de pe ordinea de zi și va fi analizat la ședința ordinară de la sfârșitul lunii.

Pentru a debloca adoptarea bugetelor, fiecare proiect a fost completat cu amendamente care limitează veniturile conducerii societăților. Astfel, reprezentanții Consiliului Local în adunările generale ale acționarilor vor fi mandatați să voteze pentru administratorii neexecutivi, o indemnizație lunară egală cu salariul minim pe economie, pentru directori, o componentă variabilă echivalentă cu de două ori media câștigului salarial din ultimele 12 luni pe ramura de activitate.

Spre deosebire de variantele inițiale, această componentă variabilă va fi acordată o singură dată pe an, la finalul exercițiului financiar, și nu va mai putea genera bonusuri de ordinul sutelor de mii de lei care au provocat disputele din ultimele săptămâni în Consiliul Local Iași. Carmen DEACONU