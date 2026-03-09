Moltbook intră în atenția Meta și deschide o nouă eră a rețelelor inteligente
Google aduce o nouă unealtă pentru Pentagon care ar putea schimba modul în care este folosită inteligența artificială
Nvidia face un pas neașteptat alături de Mira Murati și Thinking Machines Lab
Arestat pentru că a lovit cu o piatră un poliţist aflat în timpul unei intervenţii
Un copil de un an și nouă luni a murit după ce a fost trimis acasă de la Pediatrie cu un antiinflamator
Sute de apartamente din Păcurari rămân, două zile , fără căldură și apă caldă!
Femeie arestată preventiv după ce a înjunghiat un bărbat pe o stradă din Iași
Leul rămâne cea mai stabilă monedă din regiune
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Bunuri de contrabandă, în valoare de peste 250.000 de lei, descoperite la frontieră

Bunuri de contrabandă, în valoare de peste 250.000 de lei, descoperite la frontieră

Bunuri de contrabandă, în valoare de peste 250.000 de lei, descoperite la frontieră

* lista bunurilor descoperite este impresionantă: 260 de parfumuri de diferite mărci, 160 de articole de marochinărie (portofele), 16 piese auto, 3 instrumente de măsurare și control, 18 componente utilizate în industria aeronautică, 40 de kilograme de icre roșii

Scene demne de filmele polițiste s-au petrecut la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, unde polițiștii de frontieră au dejucat o tentativă spectaculoasă de contrabandă. Un transport ilegal cu bunuri în valoare de peste 250.000 de lei a fost descoperit ascuns într-un autoturism, înainte ca marfa să ajungă pe piața neagră.

Totul s-a întâmplat pe 7 martie, în jurul orei 16:50, când un bărbat în vârstă de 51 de ani, cu dublă cetățenie română și a Republica Moldova, s-a prezentat la control în punctul de frontieră aflat în responsabilitatea Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași.

Deși inițial părea o verificare de rutină, suspiciunile polițiștilor au fost declanșate de profilul de risc al transportului. A urmat un control amănunțit al autoturismului – momentul în care ofițerii au descoperit adevărata dimensiune a operațiunii.

În interiorul autoturismului erau ascunse și nedeclarate zeci de produse, pregătite pentru a fi introduse ilegal în țară și valorificate pe piața neagră. Lista bunurilor descoperite este impresionantă: 260 de parfumuri de diferite mărci, 160 de articole de marochinărie (portofele), 16 piese auto, 3 instrumente de măsurare și control, 18 componente utilizate în industria aeronautică, 40 de kilograme de icre roșii.

Valoarea totală a bunurilor depășește 252.920 de lei, iar multe dintre produse erau peste limitele accizabile legale, fiind ascunse tocmai pentru a evita controlul vamal.

Întreaga marfă a fost confiscată pe loc, iar bărbatul este acum cercetat penal pentru contrabandă. Polițiștii de frontieră continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele și posibilele legături cu alte rețele de trafic ilegal.

Autoritățile avertizează că frontiera de est rămâne una dintre principalele rute folosite pentru introducerea ilegală de bunuri în România, iar controalele vor continua cu aceeași fermitate. Andrei LUNGU

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?

Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp    0752 266 264  si noi le facem cunoscute!

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri