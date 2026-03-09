Bunuri de contrabandă, în valoare de peste 250.000 de lei, descoperite la frontieră

* lista bunurilor descoperite este impresionantă: 260 de parfumuri de diferite mărci, 160 de articole de marochinărie (portofele), 16 piese auto, 3 instrumente de măsurare și control, 18 componente utilizate în industria aeronautică, 40 de kilograme de icre roșii

Scene demne de filmele polițiste s-au petrecut la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, unde polițiștii de frontieră au dejucat o tentativă spectaculoasă de contrabandă. Un transport ilegal cu bunuri în valoare de peste 250.000 de lei a fost descoperit ascuns într-un autoturism, înainte ca marfa să ajungă pe piața neagră.

Totul s-a întâmplat pe 7 martie, în jurul orei 16:50, când un bărbat în vârstă de 51 de ani, cu dublă cetățenie română și a Republica Moldova, s-a prezentat la control în punctul de frontieră aflat în responsabilitatea Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași.

Deși inițial părea o verificare de rutină, suspiciunile polițiștilor au fost declanșate de profilul de risc al transportului. A urmat un control amănunțit al autoturismului – momentul în care ofițerii au descoperit adevărata dimensiune a operațiunii.

În interiorul autoturismului erau ascunse și nedeclarate zeci de produse, pregătite pentru a fi introduse ilegal în țară și valorificate pe piața neagră. Lista bunurilor descoperite este impresionantă: 260 de parfumuri de diferite mărci, 160 de articole de marochinărie (portofele), 16 piese auto, 3 instrumente de măsurare și control, 18 componente utilizate în industria aeronautică, 40 de kilograme de icre roșii.

Valoarea totală a bunurilor depășește 252.920 de lei, iar multe dintre produse erau peste limitele accizabile legale, fiind ascunse tocmai pentru a evita controlul vamal.

Întreaga marfă a fost confiscată pe loc, iar bărbatul este acum cercetat penal pentru contrabandă. Polițiștii de frontieră continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele și posibilele legături cu alte rețele de trafic ilegal.

Autoritățile avertizează că frontiera de est rămâne una dintre principalele rute folosite pentru introducerea ilegală de bunuri în România, iar controalele vor continua cu aceeași fermitate. Andrei LUNGU