Busola carierelor. Consilierea vocațională transformă viitorul tinerilor

Consilierea vocațională este esențială pentru tinerii care se află la început de drum, atunci când viața le oferă o paletă de opțiuni profesionale atât de vastă încât alegerea pare mai degrabă o loterie decât un act de voință. Este acea busolă de care au nevoie pentru a naviga prin agitația modernității, în care meseriile vin și pleacă precum trenurile pe peroanele unei gări aglomerate. Am putea spune, cu un zâmbet nostalgic, că vremurile în care cineva se „alegea” cu o meserie stabilă după ce termina școala au rămas o amintire a generațiilor trecute. În zilele noastre, tinerii au de înfruntat nu doar provocările firești ale vârstei, ci și presiunile unei lumi în perpetuă schimbare, unde să-ți găsești calea este o provocare demnă de un erou modern.

„Fără îndrumare vocațională, tinerii sunt ca niște călători rătăciți, mergând din tren în tren, schimbând direcția de fiecare dată când un nou anunț le atrage atenția. Rezultatul? Un dans nesfârșit de decizii care îi împinge într-o spirală de nemulțumire și incertitudine. Și cine nu a cunoscut un prieten, un coleg sau un cunoscut care, deși la prima vedere pare să aibă succes, își trăiește zilele pe pilot automat într-un job care nu îi aduce nici o bucurie?”, a spus psihopedagogul Andreea Limanu. Lipsa unei consilieri adecvate nu doar că alimentează aceste povești de viață îngrijorătoare, ci poate avea consecințe serioase, cum ar fi pierderea motivației, schimbările frecvente de joburi și chiar epuizarea profesională. Tragi-comedia aceasta devine adesea un spectacol trist al viselor abandonate pe altarul conformismului și al deciziilor pripite.

„Imaginați-vă un tânăr talentat la desen, care ajunge să studieze contabilitate la insistențele părinților ce își doresc siguranța pentru copilul lor. Sau, invers, un tânăr cu o minte sclipitoare pentru calcule, dar care, sub presiunea socială, încearcă să devină artist. Fiecare poveste de acest fel este o mică tragedie ascunsă sub zâmbete forțate și replici de genul merge și așa. Fără îndrumare, riscul de a merge pe un drum nepotrivit devine mai mare decât oricând, iar această mers cu ochii închiși poate transforma anii de început ai carierei într-un labirint fără ieșire”, a continuat psihopedagogul.

Însă există speranță

Consilierea vocațională oferă tinerilor o ocazie rară de a-și explora talentele, de a înțelege ce îi motivează cu adevărat și de a-și construi un plan de carieră care nu doar că îi avantajează, dar le oferă și satisfacția lucrului bine făcut. Îndrumarea aceasta este asemenea unei conversații prietenoase cu un bunic înțelept, dar care are la îndemână toate statisticile și informațiile pieței muncii moderne. De la descoperirea unor noi opțiuni profesionale și până la învățarea unor abilități practice precum redactarea unui CV captivant sau pregătirea pentru interviuri, consilierea vocațională oferă acea linie directoare de care un tânăr are nevoie pentru a evita rătăcirile profesionale.

Ca o glumă, am putea compara consilierea vocațională cu o probă de pantofi: dacă sunt prea mari, îți pierzi echilibrul; dacă sunt prea strâmți, îți fac viața grea la fiecare pas. Doar cu îndrumarea corectă, fiecare tânăr poate găsi exact acea pereche care îi permite să pășească cu încredere, avânt și un zâmbet larg pe buze, știind că fiecare pas este unul pe calea visurilor sale. Aceasta este promisiunea consilierii vocaționale – un viitor în care munca nu este doar o obligație, ci o extensie a ceea ce îți face inima să bată cu bucurie.

Maura ANGHEL