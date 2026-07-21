Cabinetele medicilor de familie din Moldova primesc aparatură de ultimă generație

* printre beneficiari se află numeroase localități din județul Iași, precum Voinești, Lungani, Tomești, Deleni, Dolhești, Ceplenița, Mironeasa, Șcheia, Breazu, Horlești, Ciortești, Valea Lupului, Târgu Frumos și Tătăruși, dar și comune și orașe din Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui

Sănătatea în mediul rural face un pas important înainte. Zeci de cabinete de medicină de familie din Regiunea Nord-Est vor fi dotate cu aparatură medicală modernă, astfel încât mii de copii și femei însărcinate să poată beneficia de investigații chiar în localitatea în care trăiesc.

Programul „Primul pas spre sănătate”, implementat de Salvați Copiii România și finanțat de Fundația OMV Petrom, a ajuns la cea de-a patra ediție și schimbă radical modul în care sunt oferite serviciile medicale în comunitățile rurale.

58 de cabinete modernizate în Moldova

În cele patru ediții ale programului, 58 de cabinete de medicină de familie din Regiunea Nord-Est au fost sau urmează să fie echipate cu aparatură medicală modernă.

Doar în această vară, alte 14 cabinete vor primi echipamente esențiale pentru diagnostic și monitorizare.

Printre beneficiari se află numeroase localități din județul Iași, precum Voinești, Lungani, Tomești, Deleni, Dolhești, Ceplenița, Mironeasa, Șcheia, Breazu, Horlești, Ciortești, Valea Lupului, Târgu Frumos și Tătăruși, dar și comune și orașe din Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui.

Cabinetele vor beneficia de nu mai puțin de 418 echipamente medicale moderne, printre care ecografe portabile, electrocardiografe, defibrilatoare pentru adulți și copii, dopplere fetale și vasculare, pulsoximetre, truse de mică chirurgie, cântare pentru nou-născuți, mese ginecologice, mobilier și instrumentar medical.

Dotările permit medicilor să depisteze din timp problemele de sănătate și să reducă numărul cazurilor care ajung direct în spitalele județene.

Peste 14.000 de beneficiari direcți

Impactul programului este impresionant. Prin modernizarea celor 58 de cabinete: 7.031 de femei însărcinate și mame vor avea acces la servicii medicale mai bune, 7.665 de copii cu vârsta de până la 5 ani vor beneficia de monitorizare și consultații de calitate în comunitățile lor.

Pentru multe familii din mediul rural, acest lucru înseamnă mai puține drumuri costisitoare către oraș și acces rapid la investigații care până acum erau disponibile doar în spitale.

La nivel național, programul „Primul pas spre sănătate” beneficiază de o finanțare de 3,5 milioane de euro și va dota 223 de cabinete de medicină de familie din mediul rural.

Scopul este unul esențial: reducerea mortalității infantile, îmbunătățirea accesului la servicii medicale pentru mame și copii și diminuarea presiunii asupra spitalelor din marile orașe.

Pentru mii de familii din județele Moldovei, această investiție înseamnă acces mai rapid la investigații, diagnostic precoce și șansa la o îngrijire medicală mai bună chiar în propria comunitate. Nicoleta ZANCU