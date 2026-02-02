Caii huțuli din Bucovina, povestea unui destin nobil născut într-un Imperiu

* în Bucovina, acolo unde panta cere caracter și iarna verifică orice slăbiciune, s-a format un cal mic, compact și uimitor de sigur pe picioare * calul huțul a fost selectat și așezat în rânduială în epoca Imperiul Habsburgic, nu ca podoabă de salon, ci ca partener al muntelui: discret, rezistent, impecabil în echilibru

Există rase care impresionează prin statură și rase care impun prin prestanță. Huțulul face parte din a doua categorie. Îl recunoști nu după înălțime, ci după felul în care intră în teren: pas scurt, greutate jos, copită tare, privire calmă. Pe poteci ude, pe piatră, pe gheață, el nu pare să se grăbească niciodată, dar ajunge. Iar acest „ajunge” e, în logica muntelui, forma cea mai pură de noblețe.

Povestea lui nu începe cu fotografii, ci cu necesitate și disciplină. În secolul al XIX-lea, administrația imperială a transformat calul local de munte într-o rasă cu reguli: selecție, încrucișări atent dozate, evidențe, linii. Nu pentru paradă, ci pentru utilitate — un animal capabil să ducă oameni, lemn, hrană, mesaje, fără să ceară mult și fără să se prăbușească. Dacă există o aristocrație a rezistenței, huțulul îi aparține: nu ridică vocea, nu cere aplauze, dar nu cedează.

La Herghelia Lucina, această genealogie a modestiei devine prezent. Dimineața, când ceața stă jos, huțulii par decupați din pășune: coame închise, trup compact, liniște. Apoi se mișcă și înțelegi că nu privești un decor, ci o continuitate. În spate sunt oameni care nu intră în cadre: îngrijitori care știu fiecare semn mic — cum calcă, cum respiră, cum își ridică urechea când simte străinul. Rasa se ține din rutină: furaj, mișcare, controale, montă planificată, registre. Noblețea, în cazul huțulului, are forma exactă a rânduielii.

Astăzi, huțulul are o misiune dublă. Pe de o parte, să rămână el: calul de munte, echilibrat, bun pentru trasee, atelaje ușoare, inițiere. Pe de altă parte, să fie punte către un public care a uitat să încetinească. În șa, nu câștigi viteză, câștigi încredere. Calul nu răspunde la teatru: dacă ești agitat, te citește; dacă ești atent, te poartă. Și, fără să-ți dea lecții, îți impune o etichetă simplă: calm, respect, claritate.

Turismul modern cere efect, dar huțulul nu lucrează cu efecte. Îți dă miros de fân, sunet de copite pe pământ moale, abur cald în aer rece. Îți dă o Bucovină de aproape, nu de pe ecran. Paradoxal, tocmai această absență a spectacolului îl face memorabil: într-o lume stridentă, el rămâne o prezență cu maniere.

Există însă un risc pe care nu-l vezi în poze: huțulul nu dispare spectaculos; dispare încet — prin graba de a obține „mai mare”, „mai rapid”, „mai comercial”, prin amestecuri făcute fără răbdare. De aceea, povestea lui e și un test: ce păstrăm dintr-un loc când totul devine piață?

Imaginea finală e simplă. Spre seară, pe iarba înaltă, huțulii se strâng aproape, ca și cum ar păstra căldura locului. Nu e spectacol. E un destin nobil: născut într-un Imperiu, crescut de munte, păstrat prin rânduială — și încă viu.

Tania DAMIAN