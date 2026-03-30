În lumina torţelor şi în ritmul paşilor adunaţi în rugăciune, sute de tineri din Iaşi vor parcurge, în cursul serii de marţi, Calea Sfintei Cruci, pe Dealul Cetăţuia. Pas cu pas, oprire după oprire, rugăciunile tinerilor catolici se vor împleti cu ecoul suferinţei lui Isus, iar fiecare staţionare va deveni un moment de introspecţie profundă, în care durerea şi speranţa se întâlnesc sub cerul nopţii. „Procesiunea va începe marţi seara, de la ora 20:00, de la intersecţia bulevardului Poitiers cu strada Cetăţuia şi va continua pe Dealul Cetăţuia. Calea Sfintei Cruci este o rugăciune care meditează ultimele momente din viaţa lui Isus, de la condamnarea lui Pilat până la răstignire şi înmormântare. Aceasta se desfăşoară sub formă de procesiune, compusă din 14 opriri, cu rugăciuni şi meditaţii despre suferinţa lui Isus”, spun cei de la Episcopia Romano-Catolică.

Crucea luminată, purtată de tineri şi flancată de două torţe, este urmată de mulţimea adunată, care cântă şi se roagă pe tot parcursul drumului.

Calea Crucii pe Cetăţuia a devenit o tradiţie şi, în fiecare an, tot mai mulţi tineri vin să participe. Anul trecut au participat mai mult de 300 de tineri din parohiile catolice din Iaşi şi din mai multe congregaţii, asociaţii, grupuri catolice şi instituţii de învăţământ din Iaşi.

De asemenea, acestora li s-au adăugat familii cu copii şi alte persoane de diferite vârste.

Cântările, care îi ajută pe participanţii la pelerinaj să interiorizeze mai bine momentul, iar meditaţiile de la fiecare oprire sunt citite de reprezentanţi ai diferitelor grupuri participante.

O particularitate a meditaţiilor din timpul staţionărilor este aceea de a transpune şi de a regăsi momentul durerii lui Isus în realităţile cu care ne confruntăm în viaţa noastră. Astfel, fiecare participant poate simţi, la nivel personal, că parcurge drumul împreună cu Isus. Laura RADU