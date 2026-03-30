Au demarat preînscrierile online, la UAIC
„Sunt suficiente medicamente pe piață. Nu e cazul să faceți stocuri!”
Sala Polivalentă rămâne în planul de finanțare al Guvernului
Trei sute de preoţi vin la Iași, în Miercurea Sfântă
Program special la Catedrala Catolică din Iași înainte de Paște
Poluarea nu lovește egal în Iași. Aerul murdar apasă mai tare în zonele vulnerabile ale orașului
Pensionarii ieșeni vor primi bani în plus după Paște
Iașul intră în industria longevității. Afacerile cu tinerețe prosperă
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Calea Sfintei Cruci, pe Dealul Cetăţuia

În lumina torţelor şi în ritmul paşilor adunaţi în rugăciune, sute de tineri din Iaşi vor parcurge, în cursul serii de marţi, Calea Sfintei Cruci, pe Dealul Cetăţuia. Pas cu pas, oprire după oprire, rugăciunile tinerilor catolici se vor împleti cu ecoul suferinţei lui Isus, iar fiecare staţionare va deveni un moment de introspecţie profundă, în care durerea şi speranţa se întâlnesc sub cerul nopţii. „Procesiunea va începe marţi seara, de la ora 20:00, de la intersecţia bulevardului Poitiers cu strada Cetăţuia şi va continua pe Dealul Cetăţuia. Calea Sfintei Cruci este o rugăciune care meditează ultimele momente din viaţa lui Isus, de la condamnarea lui Pilat până la răstignire şi înmormântare. Aceasta se desfăşoară sub formă de procesiune, compusă din 14 opriri, cu rugăciuni şi meditaţii despre suferinţa lui Isus”, spun cei de la Episcopia Romano-Catolică.

Crucea luminată, purtată de tineri şi flancată de două torţe, este urmată de mulţimea adunată, care cântă şi se roagă pe tot parcursul drumului.

Calea Crucii pe Cetăţuia a devenit o tradiţie şi, în fiecare an, tot mai mulţi tineri vin să participe. Anul trecut au participat mai mult de 300 de tineri din parohiile catolice din Iaşi şi din mai multe congregaţii, asociaţii, grupuri catolice şi instituţii de învăţământ din Iaşi.

De asemenea, acestora li s-au adăugat familii cu copii şi alte persoane de diferite vârste.

Cântările, care îi ajută pe participanţii la pelerinaj să interiorizeze mai bine momentul, iar meditaţiile de la fiecare oprire sunt citite de reprezentanţi ai diferitelor grupuri participante.

O particularitate a meditaţiilor din timpul staţionărilor este aceea de a transpune şi de a regăsi momentul durerii lui Isus în realităţile cu care ne confruntăm în viaţa noastră. Astfel, fiecare participant poate simţi, la nivel personal, că parcurge drumul împreună cu Isus. Laura RADU

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?

Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp    0752 266 264  si noi le facem cunoscute!

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri