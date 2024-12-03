Calvarul de acasă! O educatoare din Suceava, mamă a șase copii, este 'instruită' zilnic cu lopata de soț

O educatoare din Suceava duce o viață de coșmar. Femeia este bătută zilnic cu lopata de soț, dar refuză să colaboreze cu anchetatorii.

Bărbatul are 46 de ani și este cercetat sub control judiciar pentru bătăi repetate asupra soției lui, care nu l-a reclamat niciodată.

Un bărbat și-a bătut de nenumărate ori soția, educatoare de profesie și mamă a șase copii. Victima nu l-a reclamat niciodată, însă cea care a dat totul în vileag este sora ei, care i-a observat vânătăile de pe corp în timpul unei vizite.

Cercetările au durat 3 luni, pentru că victima ar fi colaborat greu cu anchetatorii

Cercetările au durat 3 luni, pentru că victima ar fi colaborat greu cu anchetatorii și nu voia să vorbească despre calvarul prin care a trecut, dar abia după ce raportul medicilor legiști a stabilit violențele crinte, iar psihologii au ajutat-o să depășească momentul, ea a povestit că era bătută zilnic.

Soțul se înfuria din orice și o lovea cu lopata, spun anchetatorii.

Cuplul are 6 copii, cu vârste între 2 și 8 ani. Individul a fost reținut pentru 24 de ore, apoi magistrații au hotărât să fie cercetat sub control judiciar.