Campionul luptelor din căruţă ratează și ultima şansă la libertate

* condamnat în primă instanţă la cinci ani de puşcărie, a solicitat Curţii de Apel schimbarea încadrării juridice * a fost refuzat, acum aşteaptă verdictul final din partea magistraţilor *

Iulian C. (42 de ani) a fost trimis în judecată, anul trecut, pentru câteva fapte penale pentru care, de reuglă, se dau pedepse cu suspendare. „Lovire sau alte violenţe” , „tulburarea liniştii şi ordinii publice” şi „vătămare corporală”. Doar că au fost mai multe acte materiale, în decurs de nici două ore, victima fiind aceeaşi, consăteanul său, Viorel C. (29 de ani). Care, în urma înfrângerii de pe ineditele terenuri de luptă, a avut nevoie de 50 zile de îngrijiri medicale.

Atunci când s-au luat reciproc la pumni, în seara de 4 mai 2023, Iulian părea să fie hărăzit norocului. El şi Viorel au început să se împingă reciproc, n-au fost atenţi la topografia locului şi au alunecat amândoi în şanţul plin cu noroi de la marginea drumului. În urma căderii, Iulian a ajuns deasupra adversarului său, care era mai atent să nu se înece cu nămol, decât la loviturile adversarului.

După încă vreo trei-patru minute de lupte, Iulian a câştigat la puncte. Dar era obosit şi-l cam dureau oasele. De partea cealaltă, mult mai tânăr, Viorel şi-a revenit rapid. Aşa că, temându-se de un retur total nefavorabil, Iulian l-a sunat pe fratele său, Nicuşor (37 de ani), să vină repede, să-l scape de prezumtiva răzbunare a lui Viorel. Nicuşor n-a ezitat niciun moment, s-a urcat în căruţă şi s-a îndreptat spre locul confruntării.

Fiind doi contra unu, fraţii au învins clar, a doua repriză de confrantare fizică derulându-se în căruţa menţionată. Trebuie precizat că, niciun moment, nu s-au folosit arme albe ori obiecte contondente (pari, pietre etc.).

Aruncarea victimei în iaz, o idee total neinspirată

La un moment dat, epuizat fiind, Viorel a renunţat la luptă, nici fraţii n-au mai lovit, episodul părând să se oprească aici, la nivelul unui banal conflict sătesc, fără urmări juridice. N-a fost aşa, din pricina prostiei imense a celor doi. Aceştia l-au aruncat pe Viorel din căruţă, dar nu pe iarba de la marginea drumului, ci în iazul de lângă sat. În cădere, tânărul s-a lovit cu capul de nişte pietre de pe fundul apei şi doar norocul a făcut ca să nu moară înecat. Şi intervenţia celor câţiva martori oculari, care l-au scos din iaz şi au chemat-o pe mama lui Viorel. Aceasta a sunat la 112, rănitul a fost dus la spital, medicii şi-au dat seama că e victima unei agresiuni fizice şi au sesizat poliţia.

Aşa s-a ajuns la dosar penal, rechizitoriu, judecată şi condamnare. În primă instanţă, Iulian şi Nicuşor au primit câte cinci ani cu executare în regim de detenţie. S-au contopit pedepsele pentru infracţiunile comise în ambele faze ale conflictului.

Condamnaţilor nu le-a convenit deloc ideea de a sta atâta vreme după gratii, au atacat sentinţa şi, mai întâi, au cerut schimbarea încadrării juridice în sensul luării în calcul a infracţiunilor comise în formă continuată, nu în mod distinct, precum şi reaudierea martorilor, printre care şi mama victimei.

Magistraţii Curţii de Apel le-au respins toate solicitările, considerând că rechizitoriul şi sentinţa primei instanţe au fost foarte bine argumentate. Verdictul final urmează a fi dat pe 16 septembrie şi, din câte se pare, va fi menţinută sentinţa iniţială. Claudiu CONSTANTIN