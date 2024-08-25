Capitala Moldovei, cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic ridicat

* luni, 26 august, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, la Iași * temperaturile maxime vor urca până la 38 de grade, iar cele minime se vor situa în general între 19 și 23 de grade și local vor caracteriza o noapte tropicală, avertizează meteorologii

Judeţul Iaşi se va afla luni, 26 august, sub avertizare cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic ridicat, anunţă Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). „În județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov și municipiul București, Galați, Vrancea, Vaslui, Iași și Botoșani va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 36...38 de grade, iar cele minime se vor situa în general între 19 și 23 de grade și local vor caracteriza o noapte tropicală”, se arată în avertizarea emisă de meteorologi.

Valul de căldură, caniculă și disconfort termic accentuat persistă deasupra țării noastre pentru a 14-a zi consecutivă.

În această perioadă, ANM a emis mai multe coduri roșii, portocalii și galbene de caniculă, cele mai ridicate temperaturi fiind înregistrate în vestul și sudul țării, respective în Maramureș, nordul și centrul Crișanei, jumătatea de vest a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Munteniei și cea mai mare parte a Moldovei, unde mercurul a urcat până la valori de 38-39 de grade Celsius.