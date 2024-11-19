Capodopere ale muzicii clasice, oferite de Filamornica „Moldova”

Filarmonica „Moldova” din Iași invită publicul să se bucure de două seri excepționale de muzică simfonică în luna noiembrie, desfășurate în atmosfera elegantă a Casei de Cultură a Studenților Iași. Concertele, programate pentru datele de 22 și 29 noiembrie, promit să aducă în fața publicului capodopere ale muzicii clasice și momente de mare emoție artistică.

Pe 22 noiembrie, la ora 19:00, orchestra simfonică a Filarmonicii, sub bagheta talentatului dirijor Cristian Oroșanu, va interpreta un program care reunește lucrări semnate de trei dintre cei mai mari compozitori ai tuturor timpurilor. Serata debutează cu „Simfonia nr.9 în do major” de Wolfgang Amadeus Mozart, o creație ce reflectă vivacitatea geniului său, urmată de „Simfonia nr.97 în do major” a lui Joseph Haydn, o piesă încărcată de eleganță și forță. Încheierea serii va aparține „Simfoniei nr.5 în do minor, op.67” a lui Ludwig van Beethoven, cunoscută drept „A Destinului”, o lucrare monumentală care explorează lupta și triumful.

O săptămână mai târziu, pe 29 noiembrie, tot de la ora 19:00, Filarmonica „Moldova” dedică un concert special Zilei Naționale a României. Evenimentul, dirijat de Bogdan Chiroșcă, va celebra valorile culturale românești printr-un program deosebit. Seara va începe cu „Uvertura Moldova” de Eduard Caudella, o lucrare cu puternice rezonanțe naționale. Violonistul Ștefan Aprodu va încânta publicul interpretând, în primă audiție, propriul „Concert nr.3 pentru vioară și orchestră în mi minor”. În încheiere, orchestra va interpreta „Simfonia nr.1 în mi bemol major, op.13” de George Enescu, o compoziție monumentală ce poartă amprenta geniului său inconfundabil.

Biletele pentru aceste evenimente pot fi achiziționate de la Casa de bilete a Filarmonicii, situată pe strada Cuza Vodă, nr. 29, sau online, pe platforma www.bilete.ro. Nu ratați aceste seri dedicate artei și frumosului, care vă vor oferi momente de neuitat în compania unor artiști de excepție. Fiecare concert al filarmonicii este o invitație la reflecție, bucurie și reconectare cu cele mai profunde emoții umane.

Maura ANGHEL