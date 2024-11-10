Capturi importante în birourile vamale dotate cu sisteme de scanare cu raze X

* rezultatele au apărut la scurt timp – la Albița, inspectorii vamali au descoperit peste 53.000 de euro, 123.000 de lei moldovenești și 3.100 de țigarete ascunse în plafonul a două microbuze * proiectul va continua cu extinderea și completarea rețelei

România a făcut progrese semnificative în dotarea punctelor vamale cu sisteme moderne de scanare, conform datelor furnizate de Autoritatea Vamală Română. În prezent, țara dispune de patru scanere operaționale, iar până la finalul anului 2024 vor fi adăugate cinci noi sisteme de scanare, urmând ca în 2025 să fie instalate încă opt.

Începând cu luna mai 2024, două puncte vamale strategice, Albița și Galați-Giurgiulești, au fost dotate cu sisteme performante de scanare cu raze X. La Albița, un punct esențial pe granița de est a României, au fost instalate două astfel de sisteme: unul mobil, dedicat verificării camioanelor și containerelor, și un altul pentru autoturisme. În plus, în luna octombrie 2024, Biroul Vamal de Frontieră Siret a beneficiat de primul sistem fix de scanare cu raze X pentru camioane și containere, marcând un pas important în întărirea capacității de control a acestui punct vamal crucial.

Planul de extindere continuă, iar în luna decembrie 2024 se preconizează operaționalizarea a încă cinci scanere în punctele de frontieră Constanța Nord, Siret, Isaccea, Halmeu și Moravița. În 2025, rețeaua de scanare se va extinde cu opt noi sisteme în birourile vamale de la Galați-Giurgiulești, Albița, Constanța Sud, Isaccea, Sighet, Stânca Costești și Oancea. În anul următor, 2026, vor fi funcționale alte nouă scanere în puncte precum Constanța Sud, Halmeu, Moravița, Calafat, Nădlac, Borș, Stânca Costești, Porțile de Fier și Petea.

Rezultatele obținute de la instalarea acestor sisteme de scanare sunt notabile. La Biroul Vamal de Frontieră Albița, inspectorii vamali au descoperit peste 53.000 de euro, 123.000 de lei moldovenești și 3.100 de țigarete ascunse în plafonul a două microbuze venite din Republica Moldova, toate detectate cu ajutorul scanerelor. De asemenea, în data de 14 august 2024, în urma unei scanări detaliate și a unui control fizic suplimentar, s-au descoperit în plafonul unui microbuz trei pistoale fără serie, un revolver cu seria A4116 și 524 de cartușe letale de calibru 9 mm marca Luger.

La Biroul Vamal de Frontieră Siret, noul sistem de scanare fix a contribuit la eficientizarea controalelor, consolidând astfel securitatea graniței de nord. Totodată, la Galați-Giurgiulești, pe 24 iulie 2024, în urma unei analize de risc și a scanării unui autoturism, inspectorii au identificat cinci tuburi de cartușe de calibru variat provenind de la muniție de război.

Aceste realizări subliniază importanța modernizării infrastructurii de scanare în punctele vamale, precum Albița și Siret, care joacă un rol vital în controlul și securitatea frontierei României.

Dan DIMA