Pentru o zi, comuna Vlădeni din județul Iași a devenit punct de screening medical pentru aproape 100 de localnici. Echipa Asociației Caravana cu Medici a oferit consultații, investigații și recomandări personalizate pentru 96 de pacienți, într-o acțiune care arată, dincolo de cifre, cât de mare este distanța dintre prevenție și pacient în satele României.

Rezultatele evaluărilor confirmă o problemă veche, dar adesea ignorată: multe boli cronice evoluează ani întregi fără simptome clare, iar oamenii ajung la medic abia când apar complicațiile. La Vlădeni, medicii au identificat 76 de pacienți cu dislipidemie, iar 46 dintre ei nu știau până atunci că au această afecțiune.

Un caz a atras în mod special atenția echipei medicale. Un pacient avea trigliceride de aproximativ 2.900 mg/dL, o valoare extrem de crescută, asociată cu risc important de complicații severe și care impune evaluare și tratament de specialitate.

Hipertensiune, prediabet și obezitate, depistate la zeci de pacienți

Bilanțul medical al caravanei arată cât de mult contează screeningul făcut aproape de oameni. Din cei 96 de pacienți evaluați, 54 au fost diagnosticați cu hipertensiune arterială. Pentru 35 dintre ei, diagnosticul a fost stabilit pentru prima dată.

Medicii au identificat și 42 de persoane cu valori sugestive pentru prediabet, o etapă în care intervenția rapidă poate reduce riscul de instalare a diabetului zaharat. De asemenea, 45 de pacienți au fost identificați cu obezitate, unul dintre principalii factori de risc pentru bolile cardiovasculare și metabolice.

Aceste cifre descriu nu doar starea de sănătate a unei comunități, ci și vulnerabilitatea unei zone rurale în care accesul la specialiști, analize și controale periodice rămâne dificil.

Un caz urgent: pacientă neasigurată, cu anemie severă

Dincolo de statistici, acțiunea de la Vlădeni a scos la iveală și situații medicale grave. Echipa caravanei a identificat o pacientă neasigurată, cu sângerări active și cu o valoare a hemoglobinei de doar 6,3 g/dL, semn al unei anemii severe.

Având în vedere gravitatea cazului, a fost solicitat serviciul de ambulanță, iar pacienta a fost îndrumată către investigații și tratament de specialitate. Este genul de situație care arată de ce medicina preventivă nu înseamnă doar analize de rutină, ci poate deveni, în anumite cazuri, primul pas spre salvarea unei vieți.

De ce contează caravanele medicale în satele din Iași

Pentru mulți dintre beneficiarii caravanei, evaluarea de la Vlădeni a fost primul contact medical complex din ultimii ani. În mediul rural, lipsa transportului, costurile, programările greu de obținut și lipsa medicilor specialiști fac ca prevenția să rămână, pentru mulți oameni, un lux.

Caravana cu Medici încearcă să reducă această distanță. Echipele de voluntari duc consultațiile și investigațiile în comunitățile unde pacienții ajung greu la sistemul medical. Astfel, bolile sunt descoperite mai devreme, iar pacienții primesc recomandări clare pentru investigații suplimentare și tratament.

Acțiunea de la Vlădeni face parte din campania #FărăDiabet. Conectăm România rurală la sănătate!, susținută de Boehringer Ingelheim, o inițiativă care urmărește să apropie screeningul, educația medicală și prevenția de oamenii din mediul rural.

Într-un județ ca Iașul, unde diferențele dintre oraș și sat rămân vizibile inclusiv în accesul la servicii medicale, astfel de acțiuni arată că prevenția nu trebuie să depindă de codul poștal. Iar cifrele de la Vlădeni spun limpede că, uneori, o zi de consultații poate descoperi boli pe care oamenii le-au purtat ani întregi fără să știe. Clara DIMA