Peste 100.000 de vasluieni au rămas fără asistență medicală!

* peste 102.500 de locuitori ai județului nu beneficiază de serviciile medicale complete oferite prin sistemul public * numărul total al persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie este în scădere, coborând annual cu aproape 10.000 * comunele Blăgești, Bogdănița, Coroiești, Ibănești, Mălușteni, Pogonești și Epureni nu beneficiază de asistență medicală primară permanentă

Sistemul de medicină de familie din județul Vaslui traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Raportul oficial privind activitatea Casei de Asigurări de Sănătate scoate la iveală cifre care ridică serioase semne de întrebare asupra viitorului asistenței medicale primare într-unul dintre cele mai sărace județe ale României.

La 1 ianuarie 2026, doar 130 de medici de familie, care funcționează prin 128 de contracte cu CJAS Vaslui, aveau în grijă 366.051 de persoane. Dintre acestea, 263.506 sunt asigurate, iar 102.545 sunt neasigurate, beneficiind doar de pachetul minimal de servicii medicale.

Prima cifră care șochează este numărul persoanelor fără asigurare medicală.

Peste 102.500 de locuitori ai județului nu beneficiază de serviciile medicale complete oferite prin sistemul public. Față de 2023, numărul acestora a crescut cu aproape 10.000 de persoane, semn că tot mai mulți vasluieni rămân în afara protecției sistemului de sănătate.

În același timp, și numărul total al persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie este în scădere, coborând de la peste 372.000 în 2023 la 366.051 în 2025.

Peste 10.000 de oameni nu au acces real la medicul de familie

Situația este și mai gravă în mediul rural. Potrivit datelor oficiale, peste 10.000 de locuitori din comunele Blăgești, Bogdănița, Coroiești, Ibănești, Mălușteni, Pogonești și Epureni nu beneficiază de asistență medicală primară permanentă.

În multe dintre aceste localități nu există cabinete funcționale de medicină de familie, iar locuitorii depind de puncte secundare de lucru, deschise doar ocazional de medici care fac naveta din alte comune.

Pentru mii de oameni, o consultație banală poate însemna deplasări zeci de kilometri sau zile întregi de așteptare.

Bomba cu ceas din sistem: medicii se apropie de pensionare

Poate cea mai îngrijorătoare informație privește însă viitorul medicinei de familie din județ.

Din cei aproximativ 132 de medici aflați în relație contractuală cu CJAS Vaslui, 21 au depășit vârsta de 70 de ani și își continuă activitatea doar în baza unor avize anuale.

Cu alte cuvinte, aproape unul din șase medici de familie se află deja peste pragul obișnuit al pensionării.

Dacă o parte dintre aceștia vor decide să își încheie activitatea în următorii ani, multe comunități riscă să rămână complet fără medic.

În plus, numărul contractelor dintre medicii de familie și Casa de Asigurări continuă să scadă, ajungând la 128.

Pentru asigurarea consultațiilor în afara programului normal funcționează nouă centre de permanență în județ.

Acestea au acordat aproape 35.000 de consultații pe parcursul anului 2025 și au beneficiat de o finanțare de peste 5 milioane de lei.

Totuși, aceste centre nu pot înlocui activitatea zilnică a cabinetelor de medicină de familie și nici nu rezolvă lipsa medicilor din comunitățile rurale.

Un sistem care funcționează la limită

Raportul oficial descrie imaginea unui sistem medical aflat sub o presiune uriașă. Numărul persoanelor neasigurate crește de la un an la altul, mii de oameni din mediul rural nu beneficiază de acces constant la medicul de familie, iar îmbătrânirea corpului medical transformă lipsa specialiștilor într-o problemă tot mai greu de ignorat.

Dacă nu vor fi găsite soluții pentru atragerea unor noi medici în județ și pentru acoperirea zonelor rămase fără cabinete, numeroase comunități din Vaslui riscă să se confrunte, în următorii ani, cu un acces și mai dificil la serviciile medicale de bază. Miruna NEACȘU