Carburanții se ieftinesc brusc la Iași!

Vești neașteptate pentru șoferii ieșeni într-o perioadă în care prețurile la carburanți au atins niveluri record. Piața combustibililor a fost zguduită de o reducere importantă operată de Rompetrol, care a coborât prețurile cu până la 19 bani pe litru la benzină și cu 10 bani pe litru la motorină față de nivelurile practicate miercuri.

Comparativ cu marile centre urbane ale țării, Iașul se situează printre orașele cu cele mai competitive prețuri la carburanți. Potrivit datelor centralizate pentru principalele cinci orașe din România, cele mai mici prețuri la benzină și motorină sunt aproape identice între București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, diferențele fiind de doar câțiva bani pe litru.

Pentru șoferii care alimentează frecvent, impactul nu este deloc neglijabil. La un rezervor de 50 de litri, reducerea de 19 bani pe litru la benzină înseamnă o economie de aproape 10 lei la o singură alimentare. Pentru transportatori sau pentru cei care parcurg sute de kilometri săptămânal, economiile pot deveni considerabile.

Rămâne de văzut dacă această scădere reprezintă începutul unei noi tendințe de ieftinire a carburanților sau doar o ajustare punctuală într-o piață extrem de volatilă.

Prețul motorinei la stațiile din Iași în dimineața zilei de 6 iunie:

Rompetrol: 9,49 lei

Petrom: 9,53 lei

Socar: 9,54 lei.

Mol: 9,59 lei

Lukoil: 9,59 lei

OMV: 9,59 lei

Socar: 9,54 lei.

Prețul benzinei la stațiile din Iași în dimineața zilei de 6 iunie:

Rompetrol: 9,49 lei

Petrom: 9,52 lei

Socar: 9,54 lei

Mol: 9,59 lei

Lukoil: 9,59 lei

OMV: 9,59 lei.

Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară (top 5 orașe după număr de locuitori)

București – 9,53 – 9,49 – 4,42

Cluj Napoca – 9,49 – 9,49 – 4,43

Timișoara – 9,53 – 9,49 – 4,46

Iași – 9,53 – 9,49 – 4,46

Constanța – 9,53 – 9,49 – 4,44.