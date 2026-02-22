Carpații se deschid pe A8. Primul tunel spre Moldova ar putea fi inaugurat înainte de termen

Într-un moment pe care mulți îl considerau imposibil acum doar câțiva ani, șantierul celui mai temut segment rutier din România începe să dea primele semne că poate fi îmblânzit. Lotul montan dintre Ditrău și Grințieș — considerat de specialiști „bestia tehnică” a infrastructurii românești — ar putea produce o surpriză uriașă: primele porțiuni de autostradă deschise înainte de termen pe traseul Autostrada Unirii A8.

Nu este doar o evoluție tehnică. Este un posibil moment istoric.

De decenii, Carpații Orientali au rămas zidul invizibil dintre Moldova și vestul țării. Drumuri înguste, serpentine interminabile, camioane blocate iarna și ore pierdute între versanți — aceasta a fost realitatea dintre localitățile Ditrău și Grințieș.

Acum însă, planurile discutate între constructori și autorități schimbă radical jocul: lotul ar putea fi spart în mai multe segmente autorizate separat, permițând deschiderea rapidă a zonelor unde lucrările avansează mai repede.

Strategia este simplă, dar revoluționară pentru România: nu mai aștepti finalizarea întregului monstru montan — inaugurezi ce este gata.

19 tuneluri, 63 de viaducte și o cursă contra timpului

Lotul 2A nu este o autostradă obișnuită. Este o lucrare aproape alpină: 38 kilometri de traseu montan extrem, 19 tuneluri săpate prin rocă dificilă,

63 de poduri și viaducte suspendate peste văi abrupte.

Contractul, semnat în martie 2025, a fost câștigat de asocierea formată din SA&PE Construct, Tehnostrade, Euro Asfalt și Spedition UMB — grupări cunoscute pentru ritmul agresiv de execuție pe șantierele mari.

Valoarea: peste 6,14 miliarde lei fără TVA. O sumă uriașă, dar proporțională cu complexitatea aproape fără precedent.

Potrivit explicațiilor oferite de reprezentantul Compania Națională de Investiții Rutiere, Alex Lancuzov, cheia accelerării este predarea etapizată a proiectului tehnic.

Pe scurt, constructorul finalizează documentația pentru un sector mai ușor, autorizația se emite imediat, lucrările intră direct în execuție completă.

Directorul general al companiei, Gabriel Budescu, vorbește deja despre scenariul în care 10–15 kilometri ar putea fi deschiși înainte de termenul contractual.

Dacă acest plan reușește, România ar vedea pentru prima dată un lot montan major livrat anticipat.

Momentul-cheie: 25 km care pot schimba percepția despre A8

Miza reală nu este doar un tronson izolat. În paralel, lotul Joseni – Ditrău, construit de compania Danlin, avansează pe propriul calendar.

Dacă sincronizarea reușește, aproximativ 25 km de autostradă montană continuă ar putea fi deschiși simultan până la finalul lui 2028. Ar fi prima dovadă concretă că traversarea Carpaților pentru Moldova nu mai este doar o promisiune electorală.

Finalizarea primului segment ar reduce timpul de deplasare către zona Tulgheș cu până la 40 de minute — într-un sector care astăzi nu are alternativă de drum național paralel.

Pentru transportatori, asta înseamnă costuri mai mici. Pentru economie, fluxuri logistice accelerate.

Pentru Moldova, începutul conectării reale cu Europa Centrală.

Dar adevărata miză este alta. În spatele optimismului există o realitate tensionată: dacă acest tronson reușește, presiunea publică pentru finalizarea întregii A8 va deveni uriașă.

Pentru prima dată, românii nu vor mai vedea randări și promisiuni — ci autostradă reală în mijlocul munților.

Iar odată ce primul tunel va fi străpuns și primele viaducte vor fi traversate, întrebarea nu va mai fi dacă A8 se face. Ci cât de repede poate fi terminată. Daniel BACIU