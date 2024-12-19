Casa Auto Iași a prezentat seara trecută cel mai nou model G Class Electric într-un spectacol unic creat în colaborare cu studentii Universității Naționale de Artă din Iași

Iași , 19 decembrie 2024 - Seara trecută, 18 decembrie, Casa Auto Iași a fost gazda unui eveniment unic, care a combinat eleganța artei cu inovația tehnologică, prezentând publicului cel mai nou model G-Class electric. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” și a pus în valoare atât creativitatea studenților, cât și performanțele acestui vehicul revoluționar.

„Grupul Tester a devenit în acest sezon, prin toate showroom-urile noastre, o galerie de artă non-conformistă găzduind și promovând expoziții de arte textile, ceramică, scupltură, design grafic și vestimentar ale studenților Universității Naționale de Arte „George Enescu” și vom culmina în această seară cu un spectacol de design și teatru.” - a declarat Andreea Cristinari, CFO Casa Auto Iași, în deschiderea evenimentului.

Seara a debutat cu un moment artistic deosebit, oferit de trei designeri locali. Roxana Ciobanu a captivat audiența cu colecția Zbor, Laura Țuchendrea a adus în prim-plan colecția Dento Kara, iar Alexandra Țigaeru a impresionat cu colecția Floribunda. Aceștia au fost urmați de studenții Facultății de Teatru, care au oferit un spectacol de coregrafie tribală și monologuri captivante, aducând un aer de mister și expresivitate serii.

Momentul culminant al evenimentului a fost dezvăluirea noului G-Class electric, descris de consultanții Mercedes-Benz Iași drept „un model emblematic atemporal, electric, robust, cu culori exclusiviste MANUFAKTUR și un design inconfundabil.”

Noul G Class Electric. Mercedes-Benz aduce o revoluție în segmentul off-road prin lansarea versiunii electrice a emblematicului G-Class. Acest model, cunoscut pentru robustețea și performanțele sale legendare, păstrează designul inconfundabil, însă integrează tehnologie de ultimă generație pentru un viitor sustenabil.

Noul G-Class electric impresionează printr-un motor puternic, tracțiune integrală inteligentă și o autonomie generoasă, ideală atât pentru aventurile off-road, cât și pentru deplasările urbane. Cu emisii zero și materiale premium sustenabile, vehiculul își respectă moștenirea fără a face compromisuri în ceea ce privește luxul sau performanța

Evenimentul a evidențiat armonia dintre mediul cultural și cel comercial, demonstrând cum creativitatea tinerelor generații poate străluci într-un cadru modern și inovator. Casa Auto Iași continuă să inspire comunitatea locală prin inițiative care promovează inovația, sustenabilitatea și creativitatea, reafirmându-și angajamentul față de sprijinirea tinerilor creatori ieșeni și oferindu-le o platformă pentru a-și exprima liber talentul și viziunea.

Artiști colaboratori: Designeri vestimentari: Alexandra Țigaeru, Roxana Ciobanu, Alexandru Fediuc, Laura Tuchendrea, Profesori coordonatori: Cristina Hîrțescu, Cornelia Brustureanu, Actori: Cosmin Cavalciuc, Ștefania Ciubotaru, Roxana Filip, Ruxandra Ivănescu, Matei Oleteanu, Florina Panainte, Florin Popa, Luca Popovici, Antonio Solodchi, Teodor Ștefan, Theodora Șchiopu, Ioana Ursu.

Profesor coordonator: Alice Florentin; Regia: Dumitru Mustață; Make-up Artists: Mădălina Mătrană, Roxana Buzatu, Elena Amarandei, Paula Stamate, Ștefania Iordăchescu; Hairstylists: Dimitrian Mereacre, Diana Muraru. Modele: Nicoleta Ardeleanu, Elisa Barbacaru, Andreea Balan, Daria Belț, Margot Cristinari, Alexandra Cătușanu, Miruna Grigoraș, Sonia Iurașcu, Darina Mindirigiu, Anita Nistor, Andra Pascal, Paula Turculeț, Alexandra Tomniuc, Ioana Țurcanu, Bianca Zota