CASA AUTO lansează divizia RENT A CAR RENT • DRIVE • ARRIVE – Servicii premium de mobilitate pe termen scurt și mediu
CASA AUTO lansează divizia RENT A CAR RENT • DRIVE • ARRIVE – Servicii premium de mobilitate pe termen scurt și mediu. Iași, aprilie 2026 – CASA AUTO anunță lansarea oficială a noii divizii CASA AUTO-RENT A CAR, marcând extinderea strategică a companiei în zona serviciilor premium de mobilitate. Noua linie de business pornește la drum cu o flotă inițială de 40 de autoturisme premium, adresându-se atât clienților persoane fizice, cât și companiilor ce își doresc o experiență de mobilitate premium pe termen scurt sau mediu, cu preluare și predare în trei puncte de lucru din Iași.
Prin această lansare, CASA AUTO își consolidează poziția de furnizor complet de soluții auto, adaptate noilor tendințe din piață, unde accentul se mută tot mai mult către flexibilitate și utilizare eficientă. În punctul de lucru de la Centrul Tehnic din Lețcani compania oferă şi maşini de înlocuire pentru persoanele păgubite în accidente, fără costuri directe pentru client, în limita decontărilor RCA.
O flotă premium, structurată pe trei segmente Divizia CASA AUTO - RENT A CAR debutează cu o selecție atent configurată de modele - termic, hybrid și electric, împărțite în trei categorii:
City Mercedes-Benz A-Class, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLA SUV Mercedes-Benz GLC, Mercedes-Benz GLB, Mercedes-Benz GLE, Limuzină Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz E-Class, Mercedes-Benz, EQE și Mercedes-Benz EQS. Tarifele de închiriere pornesc de la 40 euro/zi, iar oferta este gândită pentru închirieri pe termen scurt și mediu, cu accent pe experiență premium, flexibilitate și servicii personalizate.
O lansare strategică în piața Moldovei
Perioada aprilie – septembrie 2026 va marca o campanie intensă de poziționare a diviziei în regiunea Moldovei, cu obiectivul de a deveni un reper local în segmentul premium rent a car, prin prețuri avantajoase și participarea alături de parteneri locali la evenimente corporate și de familie cu oferte avantajoase. „Prin lansarea CASA AUTO - RENT A CAR răspundem unei nevoi reale din piață: acces rapid la mobilitate premium, fără angajamente pe termen lung. Noua divizie completează natural ecosistemul CASA AUTO și consolidează rolul nostru de partener de mobilitatemodernă, într-o lume în care flexibilitatea devine ingredientul-cheie al experienței de conducere.
Prin CASA AUTO – RENT A CAR oferim experiența de a conduce autovehicule premium de ultimă generație: spații adaptabile în care clienții pot lucra, se pot relaxa sau pot rămâne conectați. O experiență premium de care unii clienți nu se pot lipsi, la care alții doar au visat până acum.” – CASA AUTO.
Parte dintr-un grup cu tradiție și viziune CASA AUTO face parte din Grupul Tester, businessul care a lansat la nivel național conceptul de Mall Auto și care are în portofoliu 14 branduri auto în zona Moldovei. Grupul operează și prima tinichigerie–vopsitorie–caroserie robotizată din Europa de Est, situată în cadrul Centrului Tehnic din Lețcani, un reper regional în domeniul serviciilor post-vânzare. Prin noua divizie de închirieri auto, CASA AUTO își extinde portofoliul de servicii și întărește angajamentul față de mobilitatea modernă, sustenabilă și orientată către client.
Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați site-ul nostru web la adresa https://rentacar-casaauto.ro/ sau să ne contactați la numărul de telefon 0232 933.
