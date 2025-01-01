Ieșenii, campionii apelurilor false și inutile la 112!
Cât costă călătoriile cu mijloacele de transport în comun la Iași

 

Odată cu creșterea salariul minim pe economie și majorarea costurilor de funcționare, în cadrul ședinței Consiliului Local Iași din data de 19 decembrie 2024, au fost aprobate noile tarife de călătorie pentru serviciile de transport public.

Aceste tarife vor intra în vigoare începând cu luna februarie a anului 2025.

Iată lista tarifelor aprobate:

Tichete de călătorie cu preț întreg

– Bilet 1 călătorie (valabil 120 de minute): 4 lei

– Bilet 2 călătorii (fiecare valabilă 120 de minute): 8 lei

– Abonament unic valabil 30 zile: 130 lei

– Abonament unic valabil 7 zile: 35 lei

– Abonament unic valabil 1 zi: 13 lei

– Abonament la purtător valabil 30 zile: 250 lei

– Abonament unic valabil 6 luni: 650 lei

– Abonament unic valabil 12 luni: 1.300 lei

– Abonament TURIST (valabil 3 zile): 30 lei

Reduceri și gratuități pentru diverse categorii

– Donatori de sânge: reducere 50% pentru abonamentul unic valabil 30 zile și gratuitate pentru transport în ziua donării.

– Pensionari, persoane cu dizabilități, elevi beneficiază de gratuitate pe mijlocele de transport, conform legislației în vigoare. 

