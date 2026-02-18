* pe 18 februarie 2026, în Biserica Romano-Catolică, începe Postul Mare, deschis de Miercurea Cenușii * este ziua cu unul dintre cele mai puternice semne publice ale credinței: cenușa așezată pe frunte, în formă de cruce, care semnifică smerenia și căința * este un început de drum spre Paștele catolic (5 aprilie 2026), o perioadă în care ritmul se schimbă: mai multă rugăciune, mai multă simplitate, mai multă atenție la ceilalți

În fiecare an, Miercurea Cenușii are un fel special de a opri zgomotul. Nu prin discurs, ci printr-un gest scurt, aproape tăcut: o urmă de cenușă pe frunte. Pentru unii, e o tradiție pe care o recunosc din copilărie; pentru alții, un moment care îi surprinde tocmai prin claritatea lui – pentru că, într-o lume care împinge spre viteză și imagine, ziua aceasta vorbește despre limite, fragilitate și întoarcere la esențial.

Ce înseamnă, de fapt, Miercurea Cenușii

În liturgia catolică, Miercurea Cenușii marchează începutul Postului Mare (Lent), perioada de pregătire pentru sărbătoarea Învierii. Cenușa folosită în biserici provine, în mod tradițional, din ramurile binecuvântate la Duminica Floriilor din anul anterior, iar impunerea ei are un sens limpede: amintește că omul nu e atotputernic, că viața e trecătoare și că schimbarea reală începe cu o recunoaștere sinceră a ceea ce trebuie îndreptat.

De aceea, gestul e însoțit de formule scurte, care nu „înfrumusețează” realitatea, ci o spun direct: una evocă mortalitatea („ești țărână…”), cealaltă invită la reorientare („Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie”). Mesajul nu e despre vinovăție ca povară, ci despre luciditate: dacă vrei o viață mai așezată, începe prin a-ți recunoaște punctele fragile.

De ce se spune „40 de zile”, dacă în calendar pare mai mult

Postul Mare este un sezon de aproximativ 40 de zile care începe în Miercurea Cenușii și se încheie odată cu începutul celebrărilor din Joia Mare (Triduumul Pascal). Duminicile nu sunt considerate, în tradiție, zile de post propriu-zis, iar de aici vine diferența dintre numărul din vorbirea comună („40”) și numărătoarea strictă din calendar. În 2026, reperele sunt clare și date de Miercurea Cenușii (18 februarie), Duminica Floriilor (29 martie), Joia Mare (2 aprilie), Vinerea Mare (3 aprilie), Sâmbăta Mare / Vigilia Pascală (4 aprilie) și Paștele catolic (5 aprilie).

Miercurea Cenușii nu e doar un „semn” în biserică, ci și o zi cu rânduieli practice. În disciplina catolică, Miercurea Cenușii și Vinerea Mare sunt zile obligatorii de post și abstinență, iar vinerile din Postul Mare sunt zile de abstinență (de regulă, fără carne). Există și condiții legate de vârstă, sănătate și situații speciale – iar în practică, preoții insistă pe ideea de măsură și responsabilitate, nu pe rigiditate.

Dincolo de minimum-ul canonic, mulți credincioși aleg o formă personală de simplificare: renunțarea la ceva ce „fură” timp și atenție, reducerea consumului, o pauză de la obiceiuri care nu mai ajută. Uneori, cea mai grea renunțare nu e la mâncare, ci la reacții automate: iritare, judecată, cinism, grabă. Postul, în sensul lui profund, devine o reeducare a libertății: să nu mai fii condus de impuls, ci de alegere.

Trei direcții care se țin una pe alta

Tradiția catolică vorbește despre o triadă simplă: rugăciune, post, milostenie. Postul fără milostenie riscă să rămână exercițiu de voință; milostenia fără rugăciune poate deveni doar activism; rugăciunea fără schimbare concretă se usucă. Împreună, însă, cele trei pot transforma Postul Mare într-un timp „curat” al anului: un interval în care omul își aliniază intențiile, gesturile și relațiile.

Și poate că aici e miza reală a Miercurii Cenușii: nu să marcheze o „perioadă grea”, ci să propună o direcție. Cenușa pe frunte e, paradoxal, un semn de speranță: recunoașterea limitelor deschide loc pentru reînnoire. Iar Paștele, la capătul drumului, nu vine ca o dată în calendar, ci ca o promisiune trăită: lumina are sens tocmai pentru că ai trecut prin întuneric, cu ochii deschiși.

Maura ANGHEL