Caz uluitor într-un oraș din Botoșani. Bărbat reţinut pentru omor și tentativă de omor!

Fapta a ieșit la iveală după ce o femeie de 92 de ani s-a prezentat la spital cu lovituri în zona capului.

La data de 5 decembrie 2024, polițiștii din cadrul Poliției Darabani au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie de 92 de ani, din Darabani, ar fi fost agresată de către un vecin, prezentându-se la o unitate medicală cu leziuni la nivelul capului.

Ulterior, au fost demarate cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor, iar în urma verificărilor efectuate la domiciliul persoanei bănuite de comiterea faptei, un bărbat, de 50 de ani, din aceeași localitate, în locuința acestuia a fost identificată o femeie decedată. Aceasta prezenta leziuni la nivelul feței și abdomenului.

În continuare sunt efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de omor, tentativă de omor și violare de domiciliu.

Față de bărbatul bănuit de comiterea faptelor a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.