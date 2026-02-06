Coxartroza (artroza șoldului) e una dintre cele mai frecvente cauze de durere și rigiditate la mers, mai ales după 55 de ani. Boala nu apare „peste noapte”: cartilajul se uzează treptat, iar șoldul începe să ceară pauze tot mai dese. Vestea bună: există pași clari care pot reduce durerea și pot încetini evoluția, dacă sunt luați la timp.

Coxartroza este denumirea folosită pentru osteoartrita șoldului: o afecțiune degenerativă în care cartilajul ce „căptușește” articulația se subțiază și se degradează, iar mișcarea începe să doară. Practic, șoldul își pierde „amortizorul” natural, iar organismul răspunde prin inflamație, rigiditate și, uneori, modificări ale osului din jurul articulației.

Cum se simte coxartroza: semnele pe care oamenii le ignoră cel mai des

În realitate, multe persoane nu spun „mă doare șoldul”, ci „mă doare în față, în zona inghinală” sau „mă ține piciorul”. Tipic pentru artroza șoldului sunt:

durerea care apare treptat și se accentuează în timp;

rigiditatea dimineața sau după stat mult jos;

disconfortul la mers, urcat scări, încălțat, ridicat din mașină;

uneori, durere și în repaus/noaptea, pe măsură ce boala avansează.

De ce apare: „uzură” nu înseamnă doar vârstă

Da, vârsta crește riscul (osteoartrita e mult mai frecventă după 55 de ani), însă coxartroza nu e doar „destin”. Contează mult:

kilogramele în plus (șoldul preia o sarcină mare la fiecare pas);

sedentarismul și slăbirea musculaturii feselor/coapsei;

traumatismele vechi, anumite deformări sau probleme ale șoldului din trecut;

predispoziția individuală.

Diagnosticul: ce confirmă, de fapt, boala

De cele mai multe ori, medicul pune diagnosticul pe baza:

istoricului durerii + examenului clinic (mobilitate, mers, zone dureroase);

radiografiei de șold, care poate arăta îngustarea spațiului articular și alte modificări.

RMN-ul nu e „obligatoriu” în toate cazurile; se folosește mai ales când există suspiciuni suplimentare.

Ce funcționează în primele stadii (și e recomandat în ghiduri)

Mesajul comun al ghidurilor serioase este simplu: mișcarea potrivită și controlul greutății sunt fundamentul tratamentului, nu „pastila-minune”.

Exercițiul terapeutic, adaptat

Este recomandat tuturor persoanelor cu osteoartrită: întărirea musculaturii locale, mobilitate, exerciții aerobice. La început poate să doară mai tare, dar ghidurile subliniază că e normal să existe un puseu de durere la debutul programului, dacă e dozat corect. Scăderea în greutate (dacă există exces ponderal)

Orice scădere ajută; ghidurile menționează că o țintă de ~10% poate aduce beneficii mai mari decât 5% (nu ca „regulă fixă”, ci ca reper practic). Fiziokinetoterapie / plan de recuperare

Ghidurile ortopedice includ frecvent terapia fizică pentru formele ușoare–moderate, tocmai ca să îmbunătățească funcția și să reducă durerea prin control muscular și biomecanic. Medicamente pentru durere – cu prudență și ghidaj medical

Antialgicele/antiinflamatoarele pot ajuta simptomatic, dar nu „repară” cartilajul. Pentru alegere și siguranță (mai ales la cei cu probleme gastrice, renale, cardiace), decizia trebuie luată cu medicul.

Când se ajunge la operație și ce înseamnă „proteza de șold”

Chirurgia (inclusiv artroplastia totală de șold) intră în discuție când:

durerea și limitarea funcțională devin mari,

măsurile conservative nu mai controlează simptomele,

calitatea vieții scade semnificativ.

E important de știut: mulți oameni ajung târziu la consult, după luni/ani în care „au strâns din dinți”. În coxartroză, timpul contează: cu cât te prinzi mai devreme, cu atât ai mai mult spațiu de manevră non-chirurgical.

Semne de alarmă: când nu mai amâni

Mergi rapid la medic dacă ai: