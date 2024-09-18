Cea mai mare Maternitate din Moldova a primit o maşină de spălat şi sterilizat biberoane

Asistentele medicale de la Maternitatea „Cuza Vodă” nu vor mai spăla manual biberoanele nou născuţilor. O maşină de spălat şi sterilizat biberoane a fost donată de cei de la Salvaţi Copiii România. Valoarea donaţiei depăşeşte 56.000 de euro.

Maşina de spălat şi sterilizat biberoane este un adevărat robot care ajută la sterilizarea instrumentarului pentru pregătirea alimentaţiei copiilor prematuri sau cu probleme în alimentaţie. „Încercăm să promovăm alimentaţia naturală pentru copiii foarte mici. În mod normal, un copil sănătos mănânce de opt ori pe zi. Cei de la Salvaţi Copii ne-au donat un aparat de preparare a nutriţiei, care este un adevărat robot. Uşurează munca şi, în primul rând, reduce riscul de contaminare a soluţiilor. E clar, este vitală şi sterilizarea pentru că, de ce să ne ascundem după degete, speli biberonul cu peria. Nu mai este cazul. Suntem în secolul XXI”, a spus medicul neonatolog Anca Bivoleanu.

La maternitatea Cuza Vodă din Iaşi sunt îngrijiţi anual aproximativ 5.000 de nou-născuţi. Tot aici ajung, prin transfer de la alte maternităţi, prematurii cu afecţiuni complexe. „Am revenit cu o donaţie care constă într-un echipament de spălare şi dezinfectare şi sterilizare a biberoanelor, în valoare de 56.000 euro pentru că am văzut că este nevoie, că foarte multe persoane îşi ocupă timpul spălând manual şi dezinfectând, în condiţii bune, dar aşa cum se poate într-o procedură mecanică, astfel de produse. Aşa că ne bucurăm că am putut să venim, să economisim timp, să oferim siguranţă alimentării copiilor”, a spus Gabriela Alexandrescu, preşedinta Organizaţiei Salvaţi Copiii.

În decursul anilor, Salvaţi Copiii a făcut dotări importante pentru Secţia de Neonatologie II a Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă", cea mai mare din regiunea Moldovei.

Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă” din Iaşi a mai fost dotat, de aceeaşi organizaţie neguvernamentală, cu două ventilatoare, un aparat de preparare a alimentaţiei Medimix cu 6 canale, un bilirubinometru cutanat, un audiometru, ansamblul laser necesar pentru tratamentul şi examinarea oftalmologică în cursul screening-ului pentru depistarea retinopatiei de prematuritate la nou-născuţii cu risc. Valoarea totală a donaţiilor se ridică la aproape 178.000 euro. Laura RADU