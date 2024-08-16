Cea mai trăznită bandă de spărgători - Hoţii au furat covoare, găleţi cu var, o masă şi trei televizoare stricate

* unul dintre ei e retardat mintal, fratele său suferă de diabet şi insuficienţă renală, doar al treilea membru al bandei e sănătos

Alex C., Andrei C. şi Ionuţ L. sunt trei pierde-vară ce-şi fac veacul prin Târguşor Copou. Primii doi sunt fraţi, Alex e retardat mintal, a reuşit să termine doar şase clase, în schimb are cazierul plin. Andrei e bolnav cronic, suferind de diabet, insuficienţă renală şi hiponatremie. Doar Ionuţ e sănătos tun, deşi nu prea s-ar zice, judecând după faptul că s-a lăsat atras în planul conceput de Alex.

În peregrinările lor, cei trei au observat că la demisolul unui bloc din zonă sunt înghesuite mai multe bunuri. N-au stat în ezitare, au trecut imediat la fapte, dând patru spargeri, în patru nopţi consecutive, 1-4 decembrie 2022. Prin acelaşi procedeu: escaladarea gardului împrejmuitor al complexului rezidenţial şi forţarea geamului de la demisol. Bilanţul suitei de furturi, şapte covoare de diferite dimensiuni, dreptunghiulare şi ovale, 11 găleţi cu var şi tencuială decorativă, a câte 15 kg fiecare, trei televizoare LCD defecte (n-au apucat să le probeze la faţa locului, altfel nu le-ar fi cărat degeaba) şi o masă cu blat din sticlă şi picior de culoare alb, prejudiciul material cauzat fiind de aproximativ 20.000 lei.

Proprietara încăperii, o anume Andreea P., a sesizat dispariţia obiectelor abia în dimineaţa de 5 decembrie şi a mers direct la poliţie pentru a reclama furturile. Agenţii au trecut imediat la treabă şi încă de la începutul anchetei au avut un cerc restrâns de suspecţi, printre care şi Alex. L-au luat la întrebări pe acesta, au urmat perchiziţiile domiciliare, prejudiciul fiind recuperat în mare măsură. Andrei a plătit părţii vătămate 3.400 lei, aşa că femeia nu s-a mai constituit parte civilă în procesul încheiat miercuri, 14 august. Pedepsele, destul de blânde. Câte doi ani pentru Andrei şi Ionuţ, un an pentru Alex. Cu suspendarea executării. Claudiu CONSTANTIN