Ceartă banală într-o parcarea improvizată, încheiată la Tribunalul Militar

* soldatul a fost absolvit de vină

Un proces total lipsit de sens s-a încheiat, alaltăieri, la Tribunalul Militar Iaşi, deoarece învinuitul, Sorin D., este soldat la UM01175 din Tătăraşi. În vara anului trecut, militarul s-a mutat, împreună cu soţia şi copilul într-o locuinţă triplex dintr-o suburbie a municipiului. Familia nou-venită în zonă deţine două autoturisme. Pe care le parca pe unde găsea, la marginea drumului, cât mai aproape de casă.

Reclamantul în această speţă a fost D.C., un student în vârstă de 20 de ani, tânăr cu un fizic cam plăpând. Fapt ce nu l-a împiedicat să se ia de soldat, punându-i în vedere să nu mai parcheze acolo, deoarece locul aparţine familiei sale, fiind lăsată prin înţelegere cu vecinii în exteriorul gardului, pentru a face practicabilă calea de acces.

Întâmplarea ce a făcut obiectul dosarului penal s-a derulat în seara de 23 septembrie 2023. Sorin avea nişte musafiri, oamenii s-au distrat discret, fără muzică tare, dar cu vin din belşug. Oaspeţii îşi lăsaseră maşinile parcate lângă cea a militarului.

Studentul a ajuns acasă în jurul orei 22.00, venea dintr-o excursie, nu era deloc foarte treaz. Plin de curajul ce ţi-l dă alcoolul, a bătut la uşa lui Sorin şi i-a zis, pe un ton imperativ, să mute maşinile de-acolo.

Soldatul a zâmbit ironic când a dat cu ochii de „adversar”, i-a zis: „văd că s-au umflat muşchii pe tine! ”, a întors spatele, cu gând să revină în locuinţă. D.C. l-a apucat de umeri, a început o mică îmbrânceală, întreruptă rapid de un vecin.

Reclamantul nu şi-a scos nici măcar certificat medico-legal

D.C. nu s-a liniştit, a sunat la 112, solicitând un echipaj de poliţie pe motiv că fusese victima unei agresiuni fizice şi se teme pentru viaţa lui. Agenţii au venit, au luat declaraţii şi au întocmit proces verbal. Reclamantul tot nu s-a mulţumit, a făcut plângere penală la Parchetul Militar, dar n-a adus nicio dovadă în plus faţă de cele consemnate de către poliţişti. Nu şi-a scos nici măcar certificat medico-legal. Singura probă cât de cât a fost declaraţia vecinului, care a mărturisit că n-asistat decât la o banală îmbrânceală.

Totuşi, conform legislaţiei, procurorul de caz a trebuit să deschidă dosarul penal şi să-l finalizeze într-un fel. Fie cu rechizitoriu, fie cu propunerea de renunţare la urmărirea penală. E optat, cum era şi normal, pentru a doua variantă.

Judecătorul de cameră preliminară i-a acceptat propunerea, menţionând în încheierea finală de alaltăieri că „procurorul a avut în vedere toate criteriile enunţate în Codul de procedură penală, apreciind temeinic că nu există interes public în urmărirea faptei, raportat la limitele speciale de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea anterior menţionată şi modul concret de comitere a acesteia care nu imprimă faptei un grad de periculozitate crescut, consecinţele efectiv produse, precum şi împrejurarea că prin prisma elementelor reţinute, vătămarea cauzată valorilor sociale ocrotite de legea penală este minimă, astfel încât nu există un interes public în urmărirea acesteia”

Astfel, banala ceartă din parcarea improvizată să încheiat la Tribunalul Militar, soldatul fiind absolvit de vină. Claudiu CONSTANTIN