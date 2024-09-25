Cel mai mare târg de resale din Moldova promovează moda sustenabilă

Cel mai mare târg de resale din Moldova,„IaȘi Cufărul cu Haine” ajunge la ediția a XI-a, promițând să aducă în prim-plan moda sustenabilă și reutilizarea hainelor. Evenimentul va avea loc duminică, 29 septembrie, începând cu ora 12:00, la Cafeneaua Piața Unirii și va reuni peste 60 de expozante care vor prezenta haine unice la prețuri accesibile, toate din materiale sustenabile.

Organizat pentru prima dată în 2019, „IaȘi Cufărul cu Haine”Ț a devenit o platformă esențială pentru educarea comunității ieșene în spiritul reciclării textilelor și al reducerii supraproducției. Motto-ul evenimentului, „Ce ție nu-ți place poate deveni comoara altcuiva”, reflectă filosofia din spatele acestei mișcări care susține un viitor durabil.

Un aspect inedit al ediției din acest an este colectarea selectivă a deșeurilor textile, o măsură ce va deveni obligatorie la nivelul întregii Uniuni Europene începând cu 1 ianuarie 2025. Astfel, evenimentul nu este doar o oportunitate de shopping sustenabil, ci și o lecție importantă despre protejarea mediului. Statisticile arată că publicul este atras în primul rând de prețurile reduse (47%), de modelele deosebite (31%) și de economia de timp (22%) pe care un astfel de eveniment o oferă. „IaȘi Cufărul cu Haine continuă să promoveze ideea că reciclarea textilelor este o metodă accesibilă de a conserva resursele naturale, subliniind impactul uriaș al industriei de fashion asupra mediului”, au spus inițiatoarele demersului, Teona Gherasim și Mădălina Gimiga, care își propun să arate că, prin alegeri responsabile, oricine poate contribui la protejarea planetei.

Evenimentul promite să fie nu doar o oportunitate de shopping sustenabil, ci și o lecție pe care întreaga România o va învăța începând de anul viitor, iar asta pentru că potrivit legii, este obligatoriu ca autorităţile să asigure colectarea separată din deşeurile municipale şi a textilelor începând cu 1 ianuarie 2025.

Deşeurile textile ar trebui să fie colectate separat începând cu 1 ianuarie 2025, exact la fel cum se întâmplă deja cu cele din plastic, din hârtie sau din sticlă. Asta înseamnă containere separate pentru obiectele textile care au ieşit din uz şi care nu mai pot fi valorificate, măsura fiind valabilă la nivelul întregii Uniuni Europene, inclusiv în România.

În România se aruncă, anual, circa 160.000 de tone de deşeuri textile, dintre care reciclabile ar fi în jur de 6-10%, în condiţiile legislative şi de piaţă existente. Majoritatea cantităţii de deşeu textil merge la groapa de gunoi şi ia drumul valorificării energetice

Evenimentul are și o latură caritabilă, colaborând cu Asociația „Ștergem o Lacrimă” pentru a strânge fonduri pentru campaniile sociale desfășurate până la sfârșitul anului.