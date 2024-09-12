Cel mai naiv şi mai rudimentar spărgător ieşean ajunge în faţa judecătorilor

* când s-a declanşat alarma în magazin, infractorul s-a panicat şi, în loc să fugă pe unde intrase, s-a ascuns printre mărfurile expuse pe raft * agenții de la firma de pază și-au stăpânit cu greu râsul când au ajuns și au observat că fundul îi ieşea afară * n-au făcut altceva decât să anunțe poliția, pentru a-l ridica

Alaltăieri, dosarul în care Ionel I. este inculpat pentru tentativă de furt calificat a trecut de camera preliminară, a fost constatată legalitatea sesizării instanţei, a întocmirii rechizitoriului şi a administrării probelor, dispunându-se începerea judecăţii. Prin faptele sale deja dovedite, Ionel a arătat că este cel mai naiv şi mai rudimentar spărgător ieşean. Ochise drept ţintă un magazin din zona Gării Iaşi, şi-a confecţionat singur o improvizaţie de rangă, folosind o bucată de fier beton. Cu ea a spart geamul de la baie şi a pătruns în interiorul unităţii economice, dar n-a apucat să îmnşface nimic. S-a declanşat alarma (nu se gândise deloc că poate exista aşa ceva acolo), infractorul s-a panicat şi, în loc să fugă pe unde intrase, s-a ascuns printre mărfurile expuse pe unul din rafturile magazinului. Fundul îi ieşea afară ca în filmele cu Stan şi Bran, agenţii de la firma de pază şi-a stăpânit cu greu râsul, l-au extras de acolo şi l-au predat poliţiei.

Mai departe, rutină: proces verbal, dosar penal, anchetă, recchizitoriu, trimitere în judecată. Acum, urmează să se stabilească primul termen al procesului. Claudiu CONSTANTIN