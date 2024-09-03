Cel mai tupeist hoţ: a operat netulburat, toţi locatarii fiind în casă

* spre norocul său, a fost confundat cu un membru al familiei * a cotrobăit prin aproape toate încăperile şi a luat doar bani, 3.100 lei

Florinel Andrei Tarcan e un hoţ experimentat, specializarea lui fiind spargerea locuinţelor. Avea deja două condamnări, una din partea Judecătoriei Timişoara, cealaltă venind de la Judecătoria Brezoi. Trecutul său infracţional a fost unul dintre motivele pentru care magistraţii ieşeni au fost extrem de duri cu el, prin sentinţa pronunţată zilele trecute. Al doilea motiv, îndrăzneala cu care Tarcan a dat ultima lovitură.

De loc din comuna Zorleni, judeţul Vaslui, tânărul se aciuase de câţiva ani în Iaşi, locuia cu chirie, într-un apartament modest şi îşi câştiga existenţa prin mici învârteli, tras de ţepe, furtişaguri mărunte. Până toamna trecută, când a dat lovitura ce i-a adus încarcerarea. Întâmplarea s-a petrecut în data de 27 septembrie, aproape de miezul nopţii. Tarcan se îmbătase şi a plecat din apartament, chitit să comită un furt major. La un moment dat, o casă frumoasă, cu etaj şi curte bine îngrijită i-a atras atenţia. Gardul era uşor de sărit, geamul de la baie era deschis, nu trebuia să mai forţeze uşa de la intrare.

S-a pus pe treabă, dovedind o îndrăzneală ieşită din comun. A luat o masă de pe terasă, a pus-o în dreptul geamului deschis, s-a urcat pe ea, de acolo a intrat pe geam, la aterizarea în baie a distrus un suport pentru prosoape, dar zgomotul n-a trezit pe nimeni din cei aflaţi în locuinţă.

Din baie, Tarcan a ieşit în hol, a deschis dulapul de acolo şi a cotrobăit la repezeală. Recolta: trei portofele. De aici, a urcat la etaj şi a intrat în prima cameră, nu era nimeni, dar nici n-a găsit vreun ban acolo. Elena T., una din locatare, l-a văzut, dar a crezut că-i fratele ei şi l-a lăsat să caute mai departe.

S-a întors la locul faptei. Îşi pierduse cheia de la apartament

Hoţul a ieşit din camera respectivă, pe hol s-a întâlnit cu bătrânul proprietar al domeniului, Leonard T. Acesta, crezând că vorbeşte cu fiul său, adică fratele Elenei, l-a întrebat pe Tarcan ce s-a întâmplat. Păstrându-şi sângele rece, infractorul a răspuns şoptit că nu s-a petrecut nimic deosebit. Leonard s-a întors în dormitorul său, hoţul, după el, a aşteptat ca bătrânul să adoarmă, apoi a furat un teanc de bani dintr-o comodă. După care, n-a mai forţat norocul. A ieşit pe uşa ce face legătura între bucătărie şi terasă, a sărit gardul şi a ajuns înapoi în stradă.

După câteva zeci de metri, şi-a dat seama că şi-a pierdut cheia de la apartament, aşa că s-a întors în imobilul familiei T., s-a pus iarăşi pe cotrobăit, de data asta nu s-a mai întâlnit cu nimeni, şi-a găsit cheia în baie şi a plecat mulţumit. Pe drum, s-a oprit la un non-stop, de unde şi-a cumpărat câteva doze de bere, apoi s-a retras în apartament şi s-a pus pe numărat banii. Erau 3.100 lei. Frumuşică sumă.

Abia a doua zi, cei din familia T. au realizat că locuinţa le fusese călcată de hoţi şi s-au dus la poliţie, unde au povestit păţania. Imediat s-a demarat ancheta, iar investigatorilor nu le-a luat mult timp până să dea de urma hoţului. În zonă, Salubris instalase câteva camere de surpaveghere, acestea au surprins câteva imagini destul de clare cu Tarcan, individul era recidivist, figura în baza de date a poliţiei.

Rechizitoriul a ajuns în instanţă la sfârşitul lunii noiembrie, dar magistraţii nu s-au pripit. Au studiat pe îndelete cazierul hoţului, au luat în calcul tot trecutul infracţional, se vede asta din sentinţă. Patru ani şi şase luni, cu executare în regim de detenţie. Claudiu CONSTANTIN