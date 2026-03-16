Cel mai vârstnic pacient al spitalului din Pașcani, operat cu succes

O echipă medicală de la Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani a reuşit o performanţă remarcabilă în urma căreia a salvat viaţa unui pacient în vârstă de 102 ani. Bărbatul, din Moţca, este cel mai în vârstnic pacient din istoria spitalului.

Dr Delia Molocea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Paşcani, a spus că bărbatul a ajuns la CPU din cauza unei ocluzii intestinale, afecţiune care necesita intervenţie imediată.

Operaţia, coordonată de medic primar Costică Coşman, şeful Secţiei Chirurgie, s-a încheiat cu succes, iar pacientul se află acum în stare bună, cu perspective favorabile pentru externare în perioada următoare. „Intervenţia s-a încheiat cu succes, iar în prezent pacientul se află în stare bună, cu evoluţie favorabilă şi perspective bune pentru externare în perioada următoare. Dincolo de vârstă sau de dificultatea medicală, dedicarea şi profesionalismul echipei pot face diferenţa. La Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani, grija faţă de pacient şi responsabilitatea faţă de comunitate sunt valori care ne motivează, zi de zi, să oferim servicii medicale de calitate şi speranţă celor care ne trec pragul”, a spus dr Delia Molocea.

Acest caz este o dovadă că experienţa, profesionalismul şi dedicarea echipei medicale fac diferenţa, iar la Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani, grija pentru pacient rămâne o prioritate absolută. Laura RADU