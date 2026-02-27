Cele mai apreciate restaurante din Iași în 2026, după mii de recenzii de la localnici și turiști

De la fine dining italian în Palas la un bistrou de familie ascuns printre blocuri — Iașul are o scenă culinară mai bogată decât lasă de înțeles reputația orașului. Am trecut prin recenziile de pe Google Maps, TripAdvisor și platformele de profil ca să îți prezentăm locurile care au primit constant cele mai bune note.

Iașul nu e primul oraș care îți vine în minte când spui „gastronomie în România". Clujul, Timișoara și Bucureștiul domină conversația despre restaurante. Totuși, cine cunoaște scena culinară din capitala Moldovei știe că orașul ascunde câteva locuri remarcabile, validate nu de ghiduri plătite, ci de mii de recenzii reale ale clienților obișnuiți. Le-am adunat pe cele mai frecvent menționate.

Toujours — cel mai apreciat restaurant din Iași pe TripAdvisor

Dacă ar fi să recomandăm un singur restaurant din Iași, Toujours este descris ca cel mai apreciat restaurant din Iași pe TripAdvisor — un local de familie în care bucătăria globală se îmbină cu respectul pentru ingrediente. Recenziile îl descriu ca „probabil cel mai bun restaurant din Iași", cu o atmosferă intimă, decor îngrijit și specificul aparte al unui loc condus de proprietari — inclusiv prezența unor pisici prietenoase. Meniul include preparate internaționale cu accente românești și asiatice, cu opțiuni generoase pentru vegani și vegetarieni.

Carbon Ristorante — fine dining italian în centrul orașului

Carbon Ristorante a adus la Iași un concept modern de fine dining inspirat din bucătăria italiană, cu servicii de 5 stele și un design discret. Este unul dintre puținele restaurante din Iași care vizează în mod explicit segmentul premium, iar recenziile îl laudă constant pentru consistența calității.

Veranda — cina cu vedere la acoperișurile Iașului

Restaurantul Veranda este amplasat pe acoperișul clădirii Veranda, fosta Hală Centrală din Iași, și oferă o priveliște atractivă asupra orașului, muzică live și un meniu care include preparate ca salate cu prosciutto sau risotto cu fructe de mare. Este unul dintre puținele locuri din Iași unde cadrul și mâncarea se susțin reciproc.

Cheffa — burgers și street food de la un fost concurent MasterChef

Cheffa este un concept adus în Iași de un fost concurent MasterChef, care combină street food-ul cu tehnici de gătit mai rafinate — cu unele dintre cele mai bune burgeri din oraș, dar și tacos și quesadillas. Este opțiunea perfectă pentru o masă fără pretenții, dar cu calitate deasupra medie.

Panoramic — 55 de metri deasupra orașului

Panoramic este restaurantul hotelului Unirea, amplasat la ultimul etaj, la 55 de metri înălțime. Nu este cel mai laudat pentru mâncare în sine, dar combinația dintre vedere și accesibilitate îl face una dintre experiențele de nelipsit pentru cei care vizitează Iașul pentru prima dată. Tania DAMIAN