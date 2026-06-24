Centenarul aviației comerciale românești, sărbătorit pe Aeroportul Iași

24 iunie 1926 rămâne una dintre cele mai importante date din istoria transporturilor din România. Exact acum un secol, era inaugurată prima rută aeriană comercială care lega Bucureștiul de Galați, Iașul și Chișinăul, deschizând o nouă eră a conectivității și dezvoltării economice în regiune.

La 100 de ani de la acel moment istoric, Aeroportul Iași a devenit centrul unei ample manifestări aniversare dedicate Centenarului Aviației Comerciale Românești, eveniment organizat împreună cu Consiliul Județean Iași, Liga Aeriană Română și Aeroclubul României.

De la o singură cursă aeriană care traversa România Mare, Iașul a ajuns astăzi unul dintre cele mai importante hub-uri aeriene regionale din țară, cu peste două milioane de pasageri anual și legături directe către zeci de destinații europene.

Momentul aniversar a reunit oficiali de rang înalt din România și Republica Moldova, reprezentanți ai aviației civile și militare, autorități locale, oameni de cultură și numeroși invitați care au celebrat un secol de progres și conectivitate.

Punctul culminant al ceremoniei l-a reprezentat dezvelirea plăcii comemorative dedicate primei linii aeriene comerciale care a inclus Iașul pe harta aviației regionale, dar și inaugurarea unei expoziții speciale ce prezintă piese rare din istoria aviației românești: medalii, insigne, monede și obiecte de colecție care spun povestea celor 100 de ani de zbor comercial.

Show aviatic simbolic

Evenimentul a fost completat de un show aviatic simbolic oferit de Aeroclubul României, un omagiu spectaculos adus pionierilor aerului, dar și de momente artistice și festivitatea tăierii tortului aniversar.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a subliniat rolul strategic pe care orașul l-a avut încă de la început în dezvoltarea transportului aerian românesc. „Nu este deloc întâmplător că Iașul a făcut parte din această rută istorică. Orașul nostru a fost mereu o poartă către estul Europei, un centru al educației, culturii și inovației. Acum 100 de ani era o viziune. Astăzi este o realitate care continuă să se dezvolte”, a declarat acesta.

La rândul său, viceprim-ministrul Republicii Moldova, Vladimir Bolea, a evidențiat simbolistica aparte a legăturii aeriene dintre cele două maluri ale Prutului. „Acum un secol exista curajul de a construi conexiuni între oameni și comunități. Astăzi continuăm aceeași misiune prin proiecte care apropie cetățenii și consolidează spațiul european comun”, a afirmat oficialul moldovean.

Directorul General al Aeroportul Iași, Romeo Vatră, a transmis că aeroportul ieșean reprezintă astăzi una dintre cele mai importante porți aeriene ale României. „La un secol de la primul zbor comercial, Aeroportul Iași deservește peste două milioane de pasageri anual și oferă conexiuni către 26 de destinații prin șapte companii aeriene. Continuăm investițiile și dezvoltarea infrastructurii pentru a răspunde nevoilor unei regiuni aflate într-o continuă expansiune”, a transmis acesta.

Iașul rămâne, la fel ca în 1926, una dintre principalele porți aeriene ale estului României

Centenarul aviației comerciale nu reprezintă doar o aniversare simbolică, ci și confirmarea unei transformări spectaculoase: de la câteva zboruri experimentale într-o Românie aflată la începutul erei moderne, la un sistem de transport aerian care conectează astăzi milioane de oameni, afaceri și oportunități.

La exact 100 de ani de la primul zbor comercial, Iașul rămâne, la fel ca în 1926, una dintre principalele porți aeriene ale estului României și un punct strategic de legătură între România, Republica Moldova și restul Europei.

Daniel BACIU