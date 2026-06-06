Centrul Cicoarei trece la DAS. Miza: copiii vulnerabili

Centrul Multifuncțional „Cicoarei” din Iași trece în subordinea Direcției de Asistență Socială, pas administrativ necesar pentru ca investiția să devină funcțională și să ofere servicii concrete comunității. Proiectul a fost inițiat în urmă cu aproape șase ani și are o valoare de 16,8 milioane lei, fiind realizat din fonduri europene.

Centrul este amplasat într-o zonă monitorizată de ani de zile de autorități din cauza problemelor sociale. Clădirea a fost gândită nu doar ca spațiu modern, ci ca instrument de intervenție comunitară: loc pentru educație, recuperare, activități sportive, culturale și servicii sociale.

Directorul Direcției de Asistență Socială Iași, Luminița Munteanu, a explicat că în respectivul centru vor fi organizate servicii sociale pentru copiii din zonă, în special pentru cei care provin din medii defavorizate. Practic, centrul ar trebui să funcționeze ca un spațiu de sprijin pentru familiile vulnerabile și ca un punct de legătură între comunitate, școală, autorități și organizațiile neguvernamentale implicate.

Bibliotecă, sală de spectacole, sport și spații IT

Centrul Multifuncțional „Cicoarei” are o bibliotecă de 50 de locuri, o sală de spectacole, o sală de sport și mai multe spații dedicate tehnologiei informației. Aceste dotări ar urma să fie folosite pentru programe educaționale, activități de after-school, sprijin pentru pregătirea școlară și proiecte de integrare socială.

Miza este importantă, mai ales într-un cartier în care copiii au nevoie nu doar de o clădire nouă, ci de programe constante, personal specializat și parteneriate care să-i țină aproape de școală. Biblioteca poate deveni un spațiu pentru lectură și teme, sala de sport poate susține activități care îi țin pe copii într-un cadru organizat, iar spațiile IT pot reduce decalajul digital pentru elevii care nu au acasă acces constant la tehnologie.

Pentru o zonă vulnerabilă, diferența nu o face doar investiția în ziduri, ci felul în care acestea sunt umplute cu activități reale, accesibile și continue.

Proiecte cu Salvați Copiii pentru reducerea abandonului școlar

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a arătat că în clădire vor fi organizate proiecte împreună cu organizația „Salvați Copiii”, cu scopul de a reduce abandonul școlar și de a sprijini copiii și tinerii din cartier. „Este un centru de asistență socială care vizează în special zona Cicoarei, cea pe care o monitorizăm de mai mulți ani și unde vrem să venim cu un grad de recuperare a persoanelor aflate în dificultate mult majorat față de ce s-a întâmplat până în prezent, prin activități sportive, prin activități de after-school și prin alte activități care țin de pregătirea școlară, în special pentru populația de acolo, dar și pentru școala continuă, deci pentru adulți, care de asemenea vor fi preluați de Direcția de Asistență Socială. Un partener important al nostru este Salvați Copiii. Prin urmare, avem activități dedicate acelui centru, de asta l-am și construit acolo și dăm startul la muncă”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Declarația primarului indică două direcții principale pentru noul centru: sprijinirea copiilor aflați în risc educațional și includerea adulților în programe de formare sau educație continuă. Astfel, centrul nu va funcționa doar ca loc pentru activități punctuale, ci ar putea deveni un mecanism de intervenție socială pe termen lung.

De la investiție europeană la efect social real

Trecerea Centrului Multifuncțional „Cicoarei” în subordinea DAS Iași marchează finalul unei etape administrative și începutul celei mai importante părți: funcționarea efectivă. După aproape șase ani de la inițierea proiectului și după o investiție de 16,8 milioane lei, centrul trebuie să arate că poate produce schimbări concrete.

Pentru copiii din familii vulnerabile, un astfel de spațiu poate face diferența între abandon și continuitate școlară, între timpul petrecut pe stradă și activități ghidate, între izolare și sprijin. Pentru adulți, poate însemna acces la informare, formare și servicii sociale mai aproape de comunitate.

Într-un oraș în care diferențele dintre cartiere sunt tot mai vizibile, Centrul Multifuncțional „Cicoarei” poate deveni un model de intervenție locală. Dar numai dacă investiția europeană se transformă în programe constante, specialiști, parteneriate și rezultate măsurabile pentru oamenii pentru care a fost construită.

Dan DIMA