Cerșetor tâlhărit în centrul Iaşului de fratele unui fost coleg de şcoală

De cerșetori tâlhăriţi se ştie că există destui, dar, în cvasi-totalitatea cazurilor, autorii sunt colegi de breaslă, care ţintesc un carton mai zdravăn, un palton mai puţin rufos ori un rest de băutură. În cazul de mai jos, lucrurile nu stau deloc aşa, cel ce a comis infracţiunea, Vlad N., e un tânăr în vârstă de 20 de ani, absolvent, care a lucrat o vreme în străinătate, iar acum are grijă de gospodăria bunicilor. Victima, Vasile U., e un om fără adăpost, fost coleg de clasă, în gimnaziu, cu fratele lui Vlad. Cei doi se cunoşteau destul de bine, însă nu erau apropiaţi.

Jaful s-a produs în dimineaţa de 13 februarie, în jurul orei 3.30, fix pe esplanada din Piaţa Unirii. Vasile fusese la cerşit, la un modest local din zonă, căpătase nişte bănişori şi o jumătate de litru de vin. Dar nu astea l-au făcut pe Vlad să acţioneze, era beat deja, se şi drogase pe deasupra. Totuşi, chiar de la distanţă, văzuse telefonul din mâinile boschetarului. Unul scump. Tâlharul a mărit pasul, s-a apropiat de Vasile, l-a strigat pe nume, acesta s-a oprit şi s-a întors. L-a recunoscut imediat pe Vlad şi nu s-a gândit niciun moment că i s-ar putea întâmpla ceva rău. Încă ţinea telefonul la vedere. Vlad i l-a cerut, pretextând că vrea să-şi apeleze părinţii, dar Vasile l-a refuzat pentru simplul motiv că nu mai avea credit. A fost momentul declanşării atacului.

Agresorul a scos spray-ul lacrimogen din buzunar, a pulverizat un prim jet înspre faţa victimei, apoi încă unul, a dat cu pumnul, a smuls telefonul şi a plecat. Ameţit şi plin de sânge, Vasile s-a refugiat în hotelul Unirea şi l-a rugat pe recepţioner să cheme o ambulanţă. Dus la spital, a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral fără pierderea cunoştinţei, plagă tăiată supraorbital drept şi arsură chimică la nivelul feţei. După externare, a reclamat tâlhăria şi a dat semnalmentele autorului.

Între timp, Vlad amanetase telefon şi cheltuise banii. Poliţiştii au descâlcit, în câteva zile, toate iţele afacerii, l-au identificat rapid pe tâlhar, nu ajutaţi de imagini de pe camerele de supraveghere, ci prin aceea că tânărul avea cazier, în urma unui furt comis în 2022. Atunci, prejudiciul fiind minor, procurorul de caz a pronunţat souţia de renunţare la urmărirea penală. Acum, n-a mai fost cazul, magistraţii au ţinut cont şi de acest amănunt. Pedeapsa, trei ani de închisoare, cu executare în regim de detenţie. Claudiu CONSTANTIN