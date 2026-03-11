Cercetare amplă la UAIC: cum îți pot influența somnul, stresul și mișcarea succesul la facultate

Un proiect de cercetare ambițios, care promite să scoată la lumină legătura dintre stilul de viață al studenților și performanța lor academică, a fost lansat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intermediul Facultății de Educație Fizică și Sport. Inițiativa, intitulată „Impactul stilului de viață asupra performanței academice a studenților din România: o analiză multidimensională cu evaluare neuromotorie în centrul universitar ieșean”, își propune să dezvăluie cum obiceiurile zilnice ale tinerilor pot influența direct rezultatele lor la facultate.

Proiectul, care a demarat pe 11 martie 2026, vizează o analiză complexă a modului în care somnul, alimentația, activitatea fizică și nivelul de stres se reflectă în capacitățile neuromotrice și, implicit, în performanța academică. Practic, cercetătorii încearcă să răspundă la o întrebare care preocupă de ani buni mediul universitar: cât de mult contează stilul de viață pentru succesul în studii?

Studiu național și testări complexe în Iași

Cercetarea se desfășoară pe două direcții majore. Prima are o dimensiune națională și presupune colectarea de date de la studenți din întreaga țară prin intermediul unui chestionar sociologic online, cercetătorii propunându-și să strângă cel puțin 500 de răspunsuri.

A doua componentă se concentrează în centrul universitar ieșean, unde vor avea loc testări neuromotorii complexe la Facultatea de Educație Fizică și Sport. În cadrul acestora, minimum 300 de studenți din universitățile ieșene vor fi supuși unor evaluări fizice și funcționale menite să ofere o imagine detaliată asupra capacităților lor motrice și cognitive.

Cercetarea utilizează tehnologii avansate de evaluare, care permit analiza obiectivă a mai multor indicatori esențiali pentru sănătatea și performanța studenților.

Printre elementele analizate se numără calitatea somnului, nivelul de stres perceput și comportamentul sedentar, compoziția corporală, analizată prin bioimpedanță cu tehnologie Tanita, viteza de reacție, măsurată prin sistemul RoxProX, viteza de alergare, evaluată prin cronometraj cu fotocelule, echilibrul articular, măsurat cu dispozitivul MFT, forța izometrică și forța explozivă, analizate prin dinamometrie și platforme de forță, coordonarea și mobilitatea, evaluate prin sisteme de telemetrie.

Studenții care participă la testările fizice vor primi rapoarte individuale detaliate, în care vor putea vedea exact nivelul propriilor capacități neuromotrice și eventualele riscuri identificate. În același timp, participanții la chestionarul online pot opta pentru a primi raportul final al cercetării, care va sintetiza rezultatele proiectului.

Rezultatele studiului ar putea avea un impact important asupra mediului universitar, oferind o diagnoză reală a nivelului de alfabetizare fizică a studenților din România și contribuind la dezvoltarea unor strategii pentru îmbunătățirea sănătății și eficienței academice.

Coordonatorul cercetării este Florin Trofin, lector universitar doctor în cadrul facultății, aflat la a doua experiență majoră de acest tip. Într-un proiect anterior, acesta a analizat profilul biomotric al elevilor din ciclul primar din județul Iași, evaluând nu mai puțin de 3.530 de copii pentru a identifica potențialul lor pentru performanță sportivă.

În noul proiect vor fi implicați și voluntari din cadrul Cercului Științific Studențesc pentru Sport, precum și membri ai Centrului de Selecție și Consiliere Sportivă, care vor participa la organizarea testărilor și la colectarea datelor.

Proiectul, programat să se finalizeze la 31 decembrie 2027, are potențialul de a oferi una dintre cele mai clare imagini de până acum asupra stilului de viață al studenților români și asupra modului în care acesta influențează succesul academic. Carmen DEACONU