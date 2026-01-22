CFR scoate arma secretă: Trenul Unirii vine la Iași, sub pază și decorat tricolor

* legătura feroviară între București și Iași va fi asigurată de trenul IC 561, care va purta numele simbolic de Trenul Unirii și va pleca din Gara de Nord la ora 06:45, fiind remorcat de o locomotivă special decorată în culorile steagului național * pentru a marca importanța evenimentului în comunitățile locale, trenul IC 561 va staționa suplimentar în stațiile Bârlad și Vaslui

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, orașul care a făcut istorie va fi punctul final al unei călătorii cu încărcătură emoțională uriașă: Trenul Unirii sosește la Iași, legând simbolic Capitala de inima Moldovei, la 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Nu este o simplă cursă feroviară, ci un adevărat eveniment național pe șine, menit să readucă în prim-plan spiritul Unirii și moștenirea lui Alexandru Ioan Cuza.

Pentru a marca importanța acestei zile istorice nu doar la nivel central, ci și în comunitățile locale, CFR Călători a decis ca Trenul Unirii să staționeze suplimentar în stațiile Bârlad și Vaslui, orașe cu rezonanță puternică în istoria Moldovei. De-a lungul traseului, trenul va putea fi întâmpinat de localnici și pasionați de istorie în mai multe gări: Ploiești Sud, Mizil, Buzău, Râmnicu Sărat, Focșani, Tecuci, Bârlad, Vaslui, Bârnova, Nicolina și Iași.

Se așteaptă ca peroanele să fie pline de oameni cu steaguri, cocarde și telefoane pregătite să surprindă momentul în care locomotiva tricoloră intră în gări, transformând o călătorie obișnuită într-o lecție vie de istorie.

Securitate sporită la bord: Poliția Transporturi, prezentă pe tot traseul

Călătoria festivă va fi atent supravegheată. Reprezentanți ai Poliției Transporturi Feroviare din București vor fi prezenți încă de la plecarea trenului din Gara de Nord, urmând ca pe traseu să li se alăture colegii din Galați și Iași. Aceștia vor însoți Trenul Unirii pe întreaga durată a deplasării, pentru a asigura un climat de liniște, siguranță și ordine publică, într-o zi cu un flux mare de călători. „Prezența noastră are rolul de a garanta siguranța tuturor pasagerilor și de a celebra, alături de români, această sărbătoare națională”, se arată în comunicatul transmis de autorități.

Pe fondul interesului crescut pentru această cursă simbolică, CFR Călători îi avertizează pe pasageri să își achiziționeze biletele din timp, pentru a evita supraaglomerarea și situațiile neplăcute.

