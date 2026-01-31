* pe 31 ianuarie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții Mucenici Chir și Ioan, cunoscuți în tradiție drept „doctori fără de arginți” * ei sunt asociați cu ideea de tămăduire și cu ajutorul oferit fără plată, iar pomenirea lor rămâne una dintre cele mai căutate în această perioadă în rândul credincioșilor

Pe 31 ianuarie, calendarul ortodox îi pomenește pe Sfinții Mucenici Chir și Ioan, doi sfinți cunoscuți în tradiția creștină drept „doctori fără de arginți”. Denumirea vine din faptul că sunt considerați tămăduitori care îi ajutau pe cei bolnavi fără să ceară plată, iar cultul lor s-a răspândit puternic tocmai prin asocierea directă cu vindecarea și sprijinul oferit celor aflați în suferință.

Potrivit relatărilor hagiografice, Chir ar fi fost medic în zona Alexandriei, iar Ioan este prezentat ca ostaș (sau om cu pregătire militară) care i s-ar fi alăturat. În perioada persecuțiilor din vremea împăratului Dioclețian, cei doi sunt menționați ca martiri, fiind condamnați pentru credința lor. În sinaxare apar și episoade în care îi întăresc pe alții în fața presiunilor și torturilor, motiv pentru care sunt cinstiți nu doar ca tămăduitori, ci și ca mucenici.

Formula „fără de arginți” nu e doar un detaliu de limbaj, ci un reper care a rămas în memoria populară: vindecarea, în cazul lor, este legată de ideea de milă și de ajutor oferit fără condiții. De aceea, în multe comunități ortodoxe, numele lor apar frecvent în rugăciuni pentru sănătate, în acatiste și pomeniri, mai ales când oamenii caută sprijin în perioade de boală sau recuperare.

În Iași, interesul pentru această zi apare firesc într-un oraș cu spitale mari și cu o comunitate medicală extinsă. Chir și Ioan sunt prăznuiți ca sfinți tămăduitori.

Dincolo de dimensiunea religioasă, 31 ianuarie funcționează și ca un moment de reamintire a unui principiu pe care mulți îl consideră actual: sprijinul acordat celui vulnerabil nu ar trebui condiționat de bani sau influență. Într-o zi în care atenția publică se îndreaptă spre numele lor, Chir și Ioan rămân, pentru credincioși, o referință legată de vindecare, solidaritate și demnitate în fața suferinței. Tania DAMIAN