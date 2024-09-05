Cinci filme de artă în luna octombrie, la Cinema Ateneu

Luna filmelor de artă revine în programul Cinematografului Ateneu și va avea loc anul acesta în luna octombrie. În fiecare miercuri, cinefilii au ocazia să redescopere cinci filme de artă care au marcat istoria cinematografiei.

„Cinefilii au îmbrățișat încă de la început această inițiativă, iar acum, în al patrulea an consecutiv, ne bucurăm să o ducem mai departe. Este o ocazie rară de a vedea aceste filme de referință pe un ecran mare, într-o atmosferă specială”, a spus Andrei Giurgia, directorul Cinema Ateneu.

Programul proiecțiilor:

2 octombrie 2024, ora 20:00 - Ultimul împărat/The Last Emperor (regia Bernardo Bertolucci)

Primul film din Occident căruia i s-a permis filmarea în Orașul Interzis din Beijing de către Republica Populară Chineză. În 1988 a fost recompensat cu nouă Premii Oscar, inclusiv cel mai bun film și cel mai bun regizor.

9 octombrie 2024, ora 18:00 - A șaptea pecete/The Seventh Seal (regia Ingmar Bergman)

O meditație filosofică asupra vieții și morții, acest film iconic al lui Bergman explorează teme existențiale printr-o poveste memorabilă.

16 octombrie 2024, ora 20:00 - Totul despre Eva/All about Eve (regia Joseph Mankiewicz)

Un film american din 1950 regizat și scris de Joseph L. Mankiewicz. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders și Celeste Holm. A câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor. Un clasic al cinematografiei americane, acest film examinează cu luciditate și umor lumea teatrului și ambițiile din culise.

23 octombrie 2024, ora 18:00 - Cetățeanul Kane/Citizen Kane (regia Orson Welles)

Considerat unul dintre cele mai mari filme din toate timpurile, capodopera lui Welles este un studiu complex asupra puterii și corupției. Filmul este revoluționar după mai multe aspecte, în special prin abundența trucajelor și complexitatea montajului cu flashback-uri.

30 octombrie 2024, ora 18:00 - Samuraiul/Le samourai (regia Jean-Pierre Melville)

Samuraiul este un film cult al genului neo noir, în care Alain Delon dă viață personajului Jef Costello, un asasin enigmatic și solitar. Performanța sa, marcată de subtilitate și intensitate, rămâne una dintre cele mai emblematice din cariera sa. Proiecția aduce un omagiu unuia dintre cei mai mari actori ai cinematografiei franceze și mondiale.

Prețul unui bilet este de 20 de lei și poate fi achiziționat online pe www.cinemaiasi.ro sau direct de la casieria Ateneului. Toate filmele vor fi proiectate cu subtitrare în limba română.



