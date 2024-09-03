Cinci firme se bat pe contractul parcării supraetajate din Alexandru

* proiectul prevede construirea unei parcări pe strada Mușatini nr. 57, compusă din demisol, parter, patru niveluri și o terasă * vor fi amenajate 280 de locuri de parcare, dintre care 10 locuri destinate persoanelor cu dizabilități * durata estimată de execuție a lucrărilor este de 24 de luni de la semnarea contractului

Pe adresa Primăriei au fost depuse 5 oferte pentru înscrierea la licitația pentru încredințarea lucrărilor de construire a parcării supraterane din cartierul Alexandru cel Bun, depuse de asocierile SSAB-AG – Bemel AG, Eren Cons SRL – Concrete & SEdign Solutions SRL, Strabag Sp. Z.o.o. – Inkshape, Katar Conneg SRL – Conedil SRL – Stood Project SRL și Conest SA - Artehnis SRL.

Potrivit reprezentanților municipalității, suma maximă pusă la dispoziție pntru realizarea investiției este de de 36,7 milioane de lei fără TVA, respectiv 43,7 milioane de lei cu TVA. „Proiectul prevede construirea unei parcări pe un teren în suprafață de 2.475 metri pătrați aflat pe strada Mușatini nr. 57. Parcarea va fi compusă din demisol, parter, patru niveluri și o terasă, cu dimensiunile în plan de 31,3 metri pe 42,6 metri. Vor fi amenajate 280 de locuri de parcare, dintre care 10 locuri destinate persoanelor cu dizabilități, 22 de locuri în cadrul demisolului, 30 de locuri pentru autovehiculele electrice și 24 de locuri în spații neacoperite la nivelul terasei”, au precizat reprezentanții Primăriei. Intrarea în parcare se va face dinspre strada Mușatini prin intermediul a două accese cu lățimea de 7 metri, asigurându-se câte două benzi de circulație cu lățimea de 3 metri și trotuare cu lățimea de minim 1 metru.

Circulația autoturismelor va fi în ambele sensuri, pe două benzi de circulație, iar accesul pe verticală va fi asigurat de rampe cu înclinația de 18% dispuse simetric pe laturile scurte ale clădirii.

Durata estimată de execuție a lucrărilor este de 24 de luni de la semnarea contractului cu firma care va fi desemnată drept câștigătoare a licitației, din care 6 luni proiectarea și 18 luni execuția propriu-zisă a lucrărilor. De reamrcat că studiul de fezabilitate (SF), indicatorii tehnico – economici și devizul general al proiectului au fost reactualizate în ședința Consiliului Local din 27 martie 2024. Edi MACRI