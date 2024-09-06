Cinci ieşeni au fost, simultan, atât victime, cât şi inculpaţi

* au fost condamnaţi în mod egal, câte un an şi patru luni, după ce s-au încăierat în plină stradă * unul dintre ei, fotograf de meserie, a preferat să dea cu pumnul, decât să imortalizeze momentele

Mai rar aşa ceva, nu doar în justiţia ieşeană: toate cele cinci victime ale unei încăierări au căpătat şi statut de inculpaţi! Tinerii, care făceau parte din grupuri diferite, au ajuns în această situaţie după ce s-au îmbrâncit reciproc şi s-au înjurat în gura mare, în toiul nopţii, la ieşirea dintr-un club din zona centrală a oraşului.

Tămbălăul provocat de cei cinci i-a trezit pe mai mulţi locatari ai blocurilor din apropiere, unul din aceştia a chemat poliţia, pentru reinstaurarea liniştii în zonă. Agenţii au ajuns în câteva minute, combatanţii au oprit disputa şi au acceptat să li se facă percheziţii corporale. Asupra lor s-au găsit câteva arme albe sau lucruri ce ar fi putut căpăta un asemenea statut, precum o şurubelniţă. Dar şi un aparat de fotografiat. Întrebat la ce-l căra după el, posesorul a spus că e fotograf de meserie, dar, în loc să imortalizeze momentele, a preferat să dea cu pumnul.

S-a făcut proces verbal şi a fost deschis un dosar penal pentru „tulburarea liniştii şi ordinii publice” şi „încăierare”, toţi cei cinci beligeranţi având atât statut de victimă, cât şi de inculpat. Niciunul dintre ei n-a fost în stare să spună clar care a fost motivul gâlcevei, judecătorii au trecut peste asta şi i-au condamnat în mod egal, câte un an şi patru luni de fiecare, dar cu suspendarea executării pedepsei. Sentinţa e definitivă. Claudiu CONSTANTIN