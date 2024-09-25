Cinci stații multifuncționale de reparat biciclete, montate în Iași

Primăria Municipiului Iași a anunțat că cinci stații multifuncționale de reparat biciclete, de tip self service, au fost montate în oraș. Acestea au fost amplasate de echipele municipalității în Parcul Regina Maria (Podu Roș), Parcul Piaţa Independenţei, Copou (vizavi de stadion), CUG I și Piaţa Voievozilor.

Reporterii „Evenimentul” au fost prezenți în zonele în care au fost montate aceste stații și au stat de vorbă cu utilizatorii de biciclete. Chiar dacă aceștia sunt de părere că această investiție poate fi una extrem de utilă, au dezvăluit că au și alte așteptări de la municipalitate și că își doresc piste de biciclete ca în occident. „Sunt utile, cu siguranță. Ca biciclist întâmpini tot felul de situații, pot apărea tot felul de defecțiuni. Deci, cred că își vor găsi utilitatea printre ieșeni. Trebuie să avem grijă de ele, să le folosim în mod corespunzător și să nu fie vandalizate. E un demers bun pentru transportul pe două roți. Noi, bicicliștii, mai așteptăm și alte lucruri de la municipalitate. Ne-am dori piste de biciclete cum există în alte țări europene sau chiar în alte orașe din România. Ne-am dori condiții mai bune de deplasare, să nu simțim în permanență că suntem în pericol în timp ce ne aflăm în trafic”, a precizat Bogdan, un tânăr din Iași care se deplasează zilnic cu bicicleta.

Câte biciclete s-au vândut în Iași în ultimii cinci ani

Conform datelor oferite de Primăria Municipiului Iași, se pare că în ultimii cini ani în Iași s-au vândut peste 200.000 de biciclete, excluzând bicicletele pentru copii. Astfel, acest lucru ar putea justifica utilitatea celor cinci stații multifuncționale care au fost instalate în oraș.

Cele cinci stații au fost furnizate și instalate ca urmare a unui acord de parteneriat încheiat între Primăria Municipiului Iași și Asociaţia Outventure, colaborare derulată în cadrul proiectului „BIXFIX - Două roţi pentru toţi”, finanţat prin programul „Programul pentru Implicare şi Inovare Civică (PIIC)” dezvoltat de Asociaţia CIVICA. Stațiile donate cu titlu gratuit de Asociaţia Outventure au o valoare totală de 27.970 lei. Cristian ANDREI