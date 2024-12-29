Cine era tânărul care a fost găsit mort pe un drum, la ieșirea din Vaslui. A fost văzut ultima dată la o petrecere în club

Trupul neînsuflețit al unui bărbat, în vârstă de 23 de ani, a fost găsit la ieșirea din Vaslui spre Bârlad. A fost văzut de şoferii care treceau prin zonă, care au alertat poliţiştii. Tânărul zăcea fără viață, plin de noroi, pe marginea drumului.

Polițiștii au reușit identificarea victimei. Vladimir, tânărul decedat, provine dintr-o familie bună din Vaslui. Tatăl său este un fost pompier, iar mama sa, o cunoscută grefieră.

Tânărul a fost găsit mort sâmbătă, 28 decembrie, pe marginea drumului, la ieșirea din Vaslui spre Bârlad. Era chiar în fața porții unei vile, fiind îmbrăcat sumar, în tricou, cu blugi negri și o geacă plină de noroi. A fost descoperit de șoferii din trafic și avea doar o mică rană în dreptul șoldului.

Urmează ca anchetatorii să stabilească în ce condiții a murit tânărul, care, cu o seară înainte, petrecuse într-un club aproape de locul unde a fost găsit mort.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Vaslui, în vederea efectuării autopsiei medico-legale și stabilirii cauzei decesului

„Astăzi, 28 decembrie 2024, ora 13:10, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a fost sesizat, prin apel S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în localitatea Muntenii de Jos, în proximitatea drumului național DN 24, a fost găsit trupul neînsuflețit al unui tânăr. Cadavrul a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Vaslui, în vederea efectuării autopsiei medico-legale și stabilirii cauzei decesului”, au transmis reprezentanții IPJ Vaslui.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Sunt efectuate cercetări, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii decesului tânărului de 23 de ani și dispunerea măsurilor legale.

Oamenii legii nu exclud ipoteza unei crime. Specialiştii trebuie să stabilească dacă este sau nu vorba despre omor.