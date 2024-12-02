Primul an de facultate, când bugetul devine mai greu decât examenele
Pagina principală Moldova Cine sunt parlamentarii de Iași! Noii deputați și senatori din județ

Conform algoritmilor de alocare a mandatelor, pe județul Iași, primele rezultate indică distribuirea a 11 din cele 12 mandate de deputați și 4 din cele 5 de senatori. După rezultatele de la alegerile parlamentare 2024 distribuția pe județul Iași este următoarea:

Camera Deputaților

PSD– 3 (Alexandru Rafila, Bogdan Cojocaru, Maricel Popa)

AUR-2 (Ciprian Paraschiv, Silviu Gurlui)

PNL-2 (Alexandru Muraru, Sorin Afloarei)

USR– 2 (Ștefan Tănasă, Monica Berescu)

SOS-1 (Simona Macovei)

POT-1 (Ancuța Irimia)

Al 12-lea mandat de deputat va fi alocat după redistribuire

Senatul României

PSD-1 (Dan Cașcaval)

AUR-1 (Claudiu Târziu)


PNL-1 (Petrică Lucian Rusu)

USR-1 (Marius Bodea)

Al cincilea mandat de senator va fi alocat după redistribuirea făcută la nivel național 

