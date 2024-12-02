Cine sunt parlamentarii de Iași! Noii deputați și senatori din județ
Conform algoritmilor de alocare a mandatelor, pe județul Iași, primele rezultate indică distribuirea a 11 din cele 12 mandate de deputați și 4 din cele 5 de senatori. După rezultatele de la alegerile parlamentare 2024 distribuția pe județul Iași este următoarea:
Camera Deputaților
PSD– 3 (Alexandru Rafila, Bogdan Cojocaru, Maricel Popa)
AUR-2 (Ciprian Paraschiv, Silviu Gurlui)
PNL-2 (Alexandru Muraru, Sorin Afloarei)
USR– 2 (Ștefan Tănasă, Monica Berescu)
SOS-1 (Simona Macovei)
POT-1 (Ancuța Irimia)
Al 12-lea mandat de deputat va fi alocat după redistribuire
Senatul României
PSD-1 (Dan Cașcaval)
AUR-1 (Claudiu Târziu)
PNL-1 (Petrică Lucian Rusu)
USR-1 (Marius Bodea)
Al cincilea mandat de senator va fi alocat după redistribuirea făcută la nivel național
