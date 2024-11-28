CJ Iași a hotărât să ceară finanțare pentru două noi spitale

Realizarea proiectului de construire şi dotare a unui Spital Integrat de Boli Respiratorii a fost aprobată, miercuri, de consilierii judeţeni ieșeni. Proiectul va fi finanţat prin Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura Unităţilor Spitaliceşti. Un alt vot a fost dat pentru Institutul Inimii. „Cele două proiecte, pentru construirea Spitalului de Boli Respiratorii şi a Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară, au fost aprobate pentru depunere spre finanţare, un pas istoric pentru judeţul nostru, care ne pune în faţa posibilităţii de a construi două spitale noi de la zero”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Alexe.

Medicul Radu Crişan Dabija, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Iaşi, spune că prin votul dat de noul plen al Consiliului Judeţean se face încă un pas spre construcţia unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură sanitară din judeţ. „A construi un spital în România a fost şi este o aventură. Vedeţi că orice retorică a societăţii civile face referire la construcţia de şcoli şi spitale. Iată că astăzi, prin votul consilierilor judeţeni, prin efortul depus de Consiliul Judeţean şi echipa de la Spitalul de Pneumoftiziologie, suntem cu un pas mai aproape de a avea finanţată o clădire nouă pentru Spitalul de Pneumoftiziologie. Acum funcţionăm în patru clădiri amplasate în patru colţuri ale municipiului Iaşi, ceea ce nu corespunde nevoilor de îngrijire din prezent. Pacienţii ieşeni nu sunt mai puţin pacienţi decât cei europeni. Nici doctorii nu-s mai puţin doctori decât cei din Europa. Cu toţii avem nevoie de condiţii”, spune dr Radu Dabija, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Iaşi.

Viitorul Spital Clinic Integrat de Boli Respiratorii, pe care Consiliul Judeţean Iaşi îl construieşte de la zero, va prelua serviciile medicale oferite în prezent de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie. Unitatea medicală va avea o capacitate de 350 de paturi, din care 320 de paturi pentru spitalizare continuă, 10 paturi pentru spitalizare de zi şi 20 de paturi pentru Terapie Intensivă. Unitatea medicală va avea şase secţii, inclusiv pentru pneumologie pediatrică. „Rămâne acelaşi număr de paturi, distribuirea lor va fi un pic diferită. Proiectul este gândit pentru a fi scalabil şi a răspunde pe termen lung al nevoilor sanitare ale societăţii noastre. Dacă la un moment dat ne vor trebui mai multe paturi de cronici sau acuţi, acest lucru va fi posibil pentru că aşa a fost gândit că noua clădire să fie reconfigurabilă”, mai spune dr Crişan Dabija.

Pentru construcţia noului spital va fi nevoie de o investiţie de 878 milioane lei, inclusiv TVA. Fondurile vor fi accesate prin Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura Unităţilor Spitaliceşti.

Consilierii judeţeni au votat şi pentru ca proiectul de construire şi dotare a Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară (IRMC) să fie depus pentru finanţare prin Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura Unităţilor Spitaliceşti.

Institutul Inimii va fi construit pe un teren de 120.000 de metri pătraţi, pus la dispoziţie de Primăria Miroslava. IRMC va avea 450 de paturi pentru spitalizare continuă şi 50 de paturi pentru spitalizare de zi.

Proiectele celor două unităţi spitaliceşti au primit de curând Avizul de oportunitate al Ministerului Sănătăţii, îndeplinind astfel condiţia de eligibilitate pentru solicitarea finanţării. Laura RADU